Θέλει να «δέσει» τον Αρτέτα με πολυετές συμβόλαιο η Άρσεναλ

Η Άρσεναλ οδηγεί την κούρσα στην Premier League θέλοντας να επιστρέψει μετά από πολλά χρόνια στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου, αλλά στο μυαλό της είναι και η επομένη μέρα.

Έτσι, σύμφωνα με το «BBC», έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις με τον Μικέλ Αρτέτα για ένα νέο πολυετές συμβόλαιο και υπάρχει θετικό κλίμα πως οι δύο πλευρές θα έρθουν άμεσα συμφωνία.

Ένα από τα βασικά ζητήματα των διαπραγματεύσεων είναι το μπάτζετ που θα διαθέσει η Άρσεναλ για τις μεταγραφές την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, όπως και το θέμα της επέκτασης των συμβολαίων των Μάιλς Λουίς-Σκέλι και Ίθαν Νουανέρι όπως και του αρχηγού, Μάρτιν Έντεγκααρντ.

