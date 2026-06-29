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Τραγωδία στο Ξηρόμερο: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο εργάτης που καταπλακώθηκε από υλικά

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας - Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές,

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Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοτάξιο του οδικού άξονα Βούστρι – Μοναστηράκι, στην περιοχή του Ξηρομέρου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εργάτης εταιρείας που εκτελεί εργασίες στο συγκεκριμένο έργο καταπλακώθηκε από φερτά υλικά και χωματουργικό μηχάνημα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού. Ο άτυχος άνδρας περίπου 45 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: αμφιλοχία εργατικό δυστύχημα
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