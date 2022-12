NBA: Το βραβείο του MVP παίρνει το όνομα του Μάικλ Τζόρνταν

Το βραβείο του MVP της κανονικής περιόδου του NBA θα ονομάζεται πλέον «Μάικλ Τζόρνταν».

Αυτό αποφάσισε η διοίκηση της λίγκας, η οποία γνωστοποίησε την μετονομασία των πέντε ατομικών βραβείων της κανονικής περιόδου, καθώς και την προσθήκη ενός νέου βραβείου προς τιμήν του σπουδαίου Τζέρι Γουέστ.

Paying homage through the details.



An in-depth look at the intricacies and stories featured within the design of the new Michael Jordan Trophy for the #KiaMVP. pic.twitter.com/WyOXgsKVxQ