NBA: Παραμένει στον πάγκο των Μπακς ο Ντοκ Ρίβερς

Ο Ντοκ Ρίβερς θα συνεχίσει να ηγείται των Μιλγουόκι Μπακς και τη σεζόν 2025–26, καθώς η διοίκηση της ομάδας έδωσε σαφές μήνυμα σταθερότητας και εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του. Παρά τις διαδοχικές αποτυχίες στα playoffs, δεν υπάρχει σκέψη για αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

Ο γενικός διευθυντής των Μπακς, Τζον Χορστ, μίλησε με θερμά λόγια για τον Ρίβερς, λέγοντας: «Ο Ντοκ είναι ένας προπονητής επιπέδου πρωταθλητισμού.

Το πάθος του για το παιχνίδι, η ηγετική του ικανότητα, η πειθαρχία του και η επικοινωνία του με τους παίκτες είναι εξαιρετικά. Έχει καταπληκτική εργασιακή ηθική και δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια. Τον εμπιστευόμαστε απόλυτα και είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνέχεια».

Ο Ρίβερς, που ανέλαβε την ομάδα στα μέσα της σεζόν 2023–24, έχει υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο διαρκεί έως το 2027.

Η ομάδα του Μιλγουόκι είχε ανταγωνιστική παρουσία στην κανονική διάρκεια, φτάνοντας κοντά στις 50 νίκες ανά σεζόν. Ωστόσο, το πρόβλημα εντοπίζεται στην postseason, όπου οι Μπακς αποκλείστηκαν δύο συνεχόμενες χρονιές στον πρώτο γύρο, και μάλιστα με συνολικό ρεκόρ 3–8.

Παρόλα αυτά, η διοίκηση φαίνεται αποφασισμένη να στηρίξει το μακροπρόθεσμο πλάνο και τη φιλοσοφία του Ρίβερς, δίνοντάς του τον απαραίτητο χρόνο να χτίσει ένα καλό σύνολο.

«Έχουμε τον σωστό άνθρωπο για αυτή τη δουλειά. Με την προσήλωσή του και την εμπειρία του, πιστεύουμε πως θα επιστρέψουμε εκεί που αξίζουμε, στην κορυφή», έκλεισε ο Χορστ στις δηλώσεις του.

