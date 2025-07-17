Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών της Ελλάδας ξεπέρασε με εντυπωσιακό τρόπο το εμπόδιο της Γαλλίας, επικρατώντας με 23-9 και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου.

Παρότι η Γαλλία έβαλε δύσκολα για δύο περιόδους, η ελληνική ομάδα έκανε μια υποδειγματική τρίτη περίοδο, σημειώνοντας 8 αναπάντητα γκολ (σερί 11-0 συνολικά), δείχνοντας την απόλυτη ανωτερότητά της.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια ήταν η Φωτεινή Τριχά, η οποία πέτυχε 5 γκολ με απόλυτη ευστοχία (5/5), φτάνοντας τα 20 συνολικά στη διοργάνωση και διεκδικώντας τον τίτλο της πρώτης σκόρερ. Εξαιρετική και η Ελευθερία Πλευρίτου με 4 τέρματα.

Στα προημιτελικά, η Εθνική θα αντιμετωπίσει την πανίσχυρη και αργυρή Ολυμπιονίκη Αυστραλία, η οποία προκρίθηκε απευθείας στους «8» ως πρώτη του ομίλου της. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου 2025, στις 11:00.

Η ελληνική ομάδα μπήκε δυναμικά στον αγώνα, με την Τριχά να σκοράρει δύο φορές και να οδηγεί την επίθεση. Η Γαλλία, ωστόσο, αντέδρασε μετά από τάιμ άουτ, εκμεταλλεύτηκε τις αποβολές και ισοφάρισε σε 3-3. Η Σταματοπούλου απέκρουσε πέναλτι της Ερτό, και στην επόμενη φάση η Γιαννοπούλου ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το 4-3. Το πρώτο οκτάλεπτο έκλεισε με ένα εντυπωσιακό buzzer beater της Ερτό, που ισοφάρισε σε 4-4 με μακρινό σουτ.

Στη δεύτερη περίοδο, η Γαλλία πήρε για πρώτη φορά το προβάδισμα (4-5), αλλά η Πάτρα και η Σάντα απάντησαν για το 6-5. Οι «μπλε» εκμεταλλεύτηκαν ξανά την παίκτρια παραπάνω και προηγήθηκαν 6-7, με τον Χάρη Παυλίδη να αλλάζει τερματοφύλακα, ρίχνοντας στο ματς την Τζούρκα. Η αλλαγή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η Ελλάδα έκλεισε το ημίχρονο μπροστά με 8-7, χάρη στα γκολ των Νίνου και Γιαννοπούλου.

Η τρίτη περίοδος ήταν απολύτως κυριαρχική για την Εθνική. Με σφιχτή άμυνα και γρήγορες επιθέσεις, η Ελλάδα πέτυχε τρία σερί γκολ -τα δύο από την Τριχά- και ξέφυγε με 11-7. Το σερί συνεχίστηκε, με το σκορ να φτάνει στο 16-7, σε ένα οκτάλεπτο όπου η Γαλλία δεν κατάφερε να σκοράρει.

Στην τελευταία περίοδο, η 17χρονη Κατερίνα Κρασσά σημείωσε το 17ο γκολ της Ελλάδας, πριν η ομάδα ρίξει ρυθμούς. Η Γαλλία μείωσε προσωρινά σε 17-9, αλλά η ελληνική ομάδα «ανέβασε στροφές» και έκλεισε τον αγώνα με επιβλητικό τρόπο, φτάνοντας στο τελικό 23-9.

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 4-3, 8-0, 7-2.

ΕΛΛΑΔΑ: Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 4, Τριχά 5, Σάντα 1, Γιαννοπούλου 2, Ξενάκη 2, Νίνου, Πάτρα 2, Βάσω Πλευρίτου 3, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Τζούρκα, Κουρέτα, Κρασσά 1.

ΓΑΛΛΙΑ: Μαρτινό, Περέ, Αντρές 3, Μπουγκραρά, Πεγκουριέ, Αρντί, Λ. Βερνού, Ντουφλό, Ερτό 4, Ε. Βερνού 1, Ζαν-Μισέλ 1, Ρασπό, Ραντοσάβλιεβιτς, Λεφέμπβρ, Μπανσί.

