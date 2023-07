NBA: Παίρνει γεύση από Κινγκς ο Βεζένκοφ - Δείτε βίντεο

Το «παρών» στο Golden 1 Center, του Σακραμέντο, όπου οι Κινγκς δίνουν το δεύτερο παιχνίδι τους στο πλαίσιο του Summer League του NBA έδωσε ο Σάσα Βεζένκοφ.

Ο MVP της Euroleague και πρώην άσος του Ολυμπιακού μπήκε στο παρκέ του γηπέδου, έχοντας κοντά του αρκετά στελέχη της ομάδας, όπως τον βοηθό προπονητή, Τζόρντι Φερνάντες, τη γενική διευθύντρια των «βασιλιάδων», Ματίνα Κολοκοτρώνη, τον αθλητικό διευθυντή, Μόντε Μακνέρ και άλλα άτομα από τους Κινγκς.

Ξεχωριστή στιγμή, ο χαιρετισμός του Ντε'Ααρον Φοξ, με τον οποίο γνωρίστηκε στην πρώτη του προπόνηση με την ομάδα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Δείτε τα βίντεο που ακολουθούν:

EuroLeague MVP Sasha Vezenkov just walked in and sat down with Sacramento Kings general manager Monte McNair for the final game of the California Classic. pic.twitter.com/O6t4SXFeWW

Sasha Vezenkov is in the house.



The newest member of the Kings is sitting courtside along with GM Monte McNair, COO Matina Kolokotronis and assistant GM Wes Wilcox. pic.twitter.com/lpoMtxsQGf