Τρέλα για Ουναΐ στα VIP: Τον αποθέωσαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός φιλοξένησε στο ΟΑΚΑ, για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League, της Athens Καλλιθέα, Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια κατάφερε να κερδίσει τον αντίπαλό της και χάρι στον Σουηδό επιθετικό, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, πήρε τρεις σημαντικούς βαθμούς για το πρωτάθλημα. Στον συγκεκριμένο αγώνα “ξεχώρισαν” και οι ικανότητες του Αζεντίν Ουναΐ. Ο “πράσινος” έχει δείξει τρομερό αγωνιστικό “πρόσωπο” στα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού και στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα. Δείχνει πως μπορεί η ομάδα να βασιστεί “πάνω” του, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές μέσα στον αγώνα.

