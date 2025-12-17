NBA: Οι Νικς κατέκτησαν το NBA Cup με ανατροπή απέναντι στους Σπερς

Οι Νικς έγραψαν ιστορία στο Λας Βέγκας, κατακτώντας το NBA Cup μετά τη νίκη τους με 124-113 επί των Σπερς, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή ανατροπή στον τελικό της διοργάνωσης.



Πρωταγωνιστής για τους Νεοϋορκέζους ήταν ο OG Ανουνόμπι με 28 πόντους, ενώ ο Τζέιλεν Μπράνσον πρόσθεσε 25, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ηγέτη και MVP του NBA Cup. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Καρλ-Άντονι Τάουνς, που μέτρησε 16 πόντους και 11 ριμπάουντ, παρά το πρόβλημα στη γάμπα που τον ταλαιπώρησε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Οι Σπερς είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να σκοράρει 18 πόντους και τον Ντίλαν Χάρπερ να ηγείται επιθετικά με 21. Ωστόσο, ένα επιμέρους 13-1 των Νικς από τα τέλη της τρίτης περιόδου άλλαξε πλήρως τη ροή του τελικού, δίνοντας προβάδισμα που δεν χάθηκε ξανά.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η κυριαρχία της ομάδας της Νέας Υόρκης στη ρακέτα, με 59-42 ριμπάουντ, αλλά και η υπεροχή στους πόντους κοντά στο καλάθι (56-44). Ο Μίτσελ Ρόμπινσον ξεχώρισε με 15 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 10 επιθετικά.



Με την κατάκτηση του NBA Cup, οι Νικς πρόσθεσαν έναν ακόμη τίτλο στην τροπαιοθήκη τους, ενώ κάθε παίκτης με κανονικό συμβόλαιο εξασφάλισε μπόνους άνω των 300.000 δολαρίων.

