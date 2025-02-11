Ολυμπιακός: Στο νοσοκομείο με λοίμωξη του αναπνευστικού ο Σάββας Παπάζογλου

Δύσκολες ώρες για τον Σάββα Παπάζογλου, έναν από τους αρχαιότερους, εν ζωή, βετεράνους παίκτες του Ολυμπιακού, ο οποίος νοσηλεύεται τις τελευταίες ώρες στο νοσοκομείο «Σωτηρία», με λοίμωξη του αναπνευστικού.

Γεννημένος στις 20 Ιουνίου του 1943, ο Παπάζογλου αγωνίστηκε στους «ερυθρόλευκους» για τρία χρόνια (1961-1964) στις θέσεις του κέντρου και της επίθεσης. Μάλιστα, μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό χωρίς να λάβει αμοιβή μεταγραφής, παρότι ο επίσης έντονα ενδιαφερόμενος Παναθηναϊκός του πρόσφερε σοβαρό χρηματικό ποσό.

Πανηγύρισε ένα κύπελλο Ελλάδας (1962-63) και ένα Βαλκανικό κύπελλο (1963), ενώ έχει σκοράρει 5 τέρματα με την «ερυθρόλευκη» φανέλα.

Αξίζει να σημειωθεί βέβαια πως εκτός από την ποδοσφαιρική του καριέρα, ο Σάββας Παπάζογλου ήταν γνωστός και για τις πολιτικές του πεποιθήσεις, για τις οποίες βίωσε στο πετσί του τα πολιτικά πάθη και είδε την καριέρα του να αλλάζει επειδή ήταν αριστερός.

Δεχόταν στενές πιέσεις από δυνάμεις ασφαλείας του μετεμφυλιακού καθεστώτος και αργότερα της δικτατορίας και εκεί τα... μαρκαρίσματα ήταν κατά κανόνα «αντιαθλητικά». Kαι ως προπονητής στα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας αντιμετώπισε παρασκήνια σε βάρος του που είχαν πολιτικό πρόσημο.

Αφού «κρέμασε» τα αθλητικά του παπούτσια, μάλιστα, έχει συμβάλλει στη διοργάνωση κοινωνικών δράσεων αλληλεγγύης μέσω του αθλητισμού, ενώ δραστηριοποιήθηκε για την ίδρυση του συνδέσμου βετεράνων ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού όπου και διετέλεσε μέλος της διοίκησής του! Φόρεσε εκτός από τη φανέλα των Πειραιωτών, τις φανέλες του Αιγάλεω, του Απόλλωνα Σμύρνης, του Παναιγιάλειου, του Ολυμπιακού Χαλκίδας, της Δυναμό προσφυγικών, αλλά και τη φανέλα της εθνικής Ελλάδος.

