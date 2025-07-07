Λογαριασμός
Επισημοποίησαν το trade για Μίτσιτς οι Μπακς - Ανακοίνωσαν και την απόκτηση του Τέρνερ

Οι Μιλγουόκι Μπακς επισημοποίησαν το trade με το οποίο πρόσθεσαν στο ρόστερ τους τον Βασίλιε Μίτσιτς, μαζί με την απόκτηση του Μάιλς Τέρνερ

NBA: Επισημοποίησαν το trade για Μίτσιτς οι Μπακς

Επισημοποίησαν τις νέες προσθήκες στο ρόστερ τους οι Μιλγουόκι Μπακς!

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο αρχικά ανακοίνωσε το trade της με τους Σάρλοτ Χορνετς, με το οποίο αποχωρίστηκαν τον Πατ Κόνατον και έδωσαν δύο draft picks δεύτερου γύρου για να κάνουν δικό τους τον Βασίλιε Μίτσιτς, χωρίς όμως να έχει ξεκαθαριστεί το αν ο Σέρβος γκαρντ θα παραμείνει τελικά στο ρόστερ τους.

Επιπλέον, τα «ελάφια» ανακοίνωσαν και την απόκτηση του Μάιλς Τέρνερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Ιντιάνα Πέισερς και υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας και με συνολικές απολαβές 107 εκατ. δολαρίων.

Τέλος, επισημοποιήθηκε και η ανανέωση του συμβολαίου του Μπόμπι Πόρτις, ο οποίος αγωνίζεται στους Μπακς από το 2020 και μετά τη νέα συμφωνία θα λάβει 44 εκατ. δολάρια για τις επόμενες τρεις σεζόν.

Πηγή: sport-fm.gr

