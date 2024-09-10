Τα δύο χατ τρικ των Σέσκο και Ακτούρκογλου στις νίκες των Σλοβενίας (3-0 το Καζακστάν) και Τουρκίας (3-1 τη Λιθουανία) «σημάδεψαν» την προτελευταία βραδιά της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League.

Η Γαλλία, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν είχε κανένα περιθώριο απέναντι στο Βέλγιο για νέα απώλεια μετά το «χαστούκι» από την Ιταλία (1-3) στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Στο δεύτερο σερί ματς που έδωσε στην έδρα της, αυτή τη φορά στο «Παρκ Ολιμπίκ» της Λιόν, επικράτησε με 2-0 των «κόκκινων διαβόλων», που μετά το άνετο 3-1 επί του Ισραήλ, απόψε δεν μπόρεσαν να πάρουν ούτε βαθμό.

Ο Οσμάν Ντεμπελέ με ασίστ και γκολ ήταν αδιαμφισβήτητα ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης των «τρικολόρ».

«Καθάρισε» ξανά η Ιταλία

Με κεκτημένη ταχύτητα από τη «τριάρα» επί της Γαλλίας στο Παρίσι, η Ιταλία έκανε το 2Χ2 στον Β΄ όμιλο της League A.

Ξανά, μάλιστα, εκτός έδρας, αυτή τη φορά επί του Ισραήλ σε ουδέτερη έδρα της Βουδαπέστης, με 2-1.

Σε διάστημα τριών ημερών ο Φρατέζι, βρήκε ξανά το δρόμο προς τα δίχτυα, ανοίγοντας το δρόμο για το «διπλό» της «σκουάντρα ατζούρα», που από πολύ νωρίς έγινε «αφεντικό» για την πρωτιά του γκρουπ.

Η βραδιά του Σέσκο

Το μεγάλο «αστέρι» της Σλοβενίας, Μπένιαμιν Σέσκο, έβαλε «φαρδιά πλατιά» την υπογραφή του στο παιχνίδι με το Καζακστάν, οδηγώντας εκ του ασφαλούς την εθνική ομάδα της χώρας του στην πρώτη της νίκη στο Nations League.

Με δύο γκολ μέσα σε πέντε λεπτά στο πρώτο μέρος κι άλλο ένα στο δεύτερο, ο επιθετικός της Λειψίας χάρισε το πρώτο (άνετο) τρίποντο στην ομάδα του Ματίας Κεκ (3-0) στον Γ’ όμιλο της League B.

Στο αρχικό σχήμα των γηπεδούχων βρέθηκε ξανά ο Άνταμ Τσέριν του Παναθηναϊκού, ενώ ο συμπαίκτης του στο «τριφύλλι», Άντραζ Σπόραρ, έμεινε στον πάγκο.

Τι έγινε στα υπόλοιπα ματς

Μετά τη μεταξύ τους ισοπαλία στην πρεμιέρα του Δ΄ ομίλου της League B’ στο Κάρντιφ (0-0), Ουαλία και Τουρκία «άνοιξαν λογαριασμό».

Με δύο γκολ πριν τη συμπλήρωση του πρώτου 5λεπτου, οι Ουαλοί έφυγαν με «διπλό» από την έδρα του Μαυροβουνίου (2-1), που δεν έχει ακόμη βαθμό, ενώ στη Σμύρνη, η Τουρκία υποχρέωσε την Ισλανδία στην πρώτη της ήττα με το χατ τρικ του Ακτούρκογλου στο 2′, 52′ και 88′ (3-1).

Με το «βαρύ πυροβολικό» της, Έρλινγκ Χάαλαντ να σκοράρει στο 83′, η Νορβηγία επικράτησε με 2-1 της Αυστρίας, ενώ η Ρουμανία έκανε το 2Χ2.

Μετά το «διπλό» στο Κόσοβο (3-0), η ομάδα του Μιρτσέα Λουτσέσκου επιβλήθηκε δύσκολα εντός έδρας με 3-1 της Λιθουανίας.

