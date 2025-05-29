Συνάντηση είχε ο Αντόνιο Κόντε με τον Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις και κύλησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Ιταλός τεχνικός εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει στο τιμόνι των «παρτενοπέι», με τους οποίους κατέκτησε το φετινό πρωτάθλημα.

Ο Κόντε θα βάλει κάτω στα σχέδια του για τη νέα σεζόν και θέλει, φυσικά, περισσότερες επιτυχίες με τους Ναπολιτάνους. Μάλιστα, θα υπάρξει γενναία αύξηση των αποδοχών του, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί για τη συμφωνία της Νάπολι με Ντε Μπρόινε, αλλά και τη διάθεση να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η ομάδα, με σκοπό να παραμείνει στην κορυφή του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.