Οι… μηχανές παίρνουν μπρος στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Οι κινήσεις που θα κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» φαίνεται πως θα είναι τουλάχιστον τρεις, με δύο μεσοεπιθετικούς και έναν αριστερό μπακ να αποτελούν την προτεραιότητα.

Σύμφωνα με το «Foot Mercato» ο Ολυμπιακός βρίσκεται ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους για τον Ζορντί Μακενγκό. Πρόκειται για 23χρονο Γάλλο με ρίζες από τη ΛΔ του Κονγκό μπακ, ο οποίος μπορεί να παίξει σε όλη την αριστερή πλευρά αλλά και ως στόπερ. Ακόμη και φουλ-μπακ σε τριάδα στην άμυνα, όπως παίζει δηλαδή η Φράιμπουργκ.

Εκτός των Πειραιωτών, για τον Μακενγκό φέρεται να έχει εκφράσει ενδιαφέρον και η Βέρντερ Βρέμης, ενώ η γερμανική ομάδα φαίνεται πως είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει ή ακόμη και να του λύσει το συμβόλαιο. Μάλιστα, υπάρχουν δύο ακόμη σύλλογοι που εξετάζουν την περίπτωση του ποδοσφαιριστή, παρότι δεν κατονομάζονται στο άρθρο.

Φέτος, ο Γάλλος αριστερός μπακ έχει 7 ολιγόλεπτες συμμετοχές ως αλλαγή στην Bundesliga. Ανήκει στη Φράιμπουργκ από το καλοκαίρι του 2021, όταν τον απέκτησε η δεύτερη ομάδα του γερμανικού συλλόγου ως ελεύθερο από την Οσέρ Β.

🚨#bundesliga



🔜l'idée d'un départ de Fribourg fait son chemin pour Jordy Makengo (7 apparitions cette saison)



▶️le Werder Brême 🇩🇪, l'Olympiacos 🇬🇷 et 2 autres clubs sont prêts à récupérer le gaucher 🇫🇷 de 23 ans cet hiverhttps://t.co/Mpd0Eg6ToH pic.twitter.com/ya9tkJYOqh — Sébastien Denis (@sebnonda) December 19, 2024

Πηγή: skai.gr

