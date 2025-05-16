ΕΠΟ: Υπεγράφη το προσύμφωνο για την αγορά των εγκαταστάσεων του προπονητικού

Το δικό της σπίτι αποκτά οριστικά η Εθνική ομάδα! Όπως μετέδωσε ο Σωτήρης Ταμπάκος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 υπεγράφη το προσύμφωνο της ΕΠΟ με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη για την αγορά των εγκαταστάσεων του προπονητικού της Παιανίας, επομένως το ζήτημα κλείνει και απομένουν απλά και οι σχετικές ανακοινώσεις.



Πρόκειται για μία συμφωνία, που θα σφραγιστεί περίπου στα 21 εκατ. ευρώ για την αγορά του προπονητικού. Εδώ να θυμίσουμε ότι από FIFA και UEFA (που χρηματοδοτούν τέτοια έργα) η ΕΠΟ αναμένεται να λάβει ένα ποσό κοντά στα 14 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, υπάρχει και αποθεματικό σε κλειστούς λογαριασμούς της ΕΠΟ. Στις αρχές Μαρτίου, εξάλλου, ο Μάκης Γκαγκάτσης βρέθηκε στο Σεράγεβο για το regional meeting της UEFA και στο περιθώριο των εργασιών, οι αξιωματούχοι της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας τον προέτρεπαν να προχωρήσει στην αγορά προπονητικού κέντρου. Αν χρειαστεί να γίνει περαιτέρω οικονομική ενίσχυση, θα συνδράμει η UEFA, όπως του διεμήνυσαν.

Πρέπει να σημειωθεί ότι προκρίνεται η επιλογή της Παιανίας και όχι η έκταση των 70 στρεμμάτων στο Κορωπί (κοντά στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού), καθώς υπάρχουν υποδομές και εγκαταστάσεις στον συγκεκριμένο χώρο.



Θα χρειαστεί αρχικά να γίνουν έργα βελτίωσης των τριών γηπέδων με χλοοτάπητα και ενός με πλαστικό και εν συνεχεία θα προχωρήσει η ανακατασκευή των ξενώνων (όπου θα διαμένει η Εθνική), όπως και η ανακατασκευή του εστιατορίου.

