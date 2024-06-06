ΜVP της Ευρωλίγκας και από την Ένωση Παικτών ο Μάικ Τζέιμς

Το βραβείο του πολυτιμότερου της σεζόν στην Ευρωλίγκα έδωσε και η Ένωση Παικτών της διοργάνωσης στον Μάικ Τζέιμς.



Ο Αμερικανός γκαρντ είχε ούτως ή άλλως αναδειχθεί MVP στα βραβεία που μοίρασε η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, ενώ τώρα έλαβε την επιβεβαίωση και από τους συναδέλφους του για τις εμφανίσεις του.



Ο Μάικ Τζέιμς τη φετινή αγωνιστική περίοδο έγινε πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην Ευρωλίγκα, ενώ μέτρησε κατά μέσο όρο 17.9 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ. Η Μονακό δεν κατάφερε να φτάσει, πάντως, στο Final Four.

2024 ELPA Players’ Choice Award “MOST VALUABLE PLAYER” goes to Mike James @TheNatural_05 🏆



🔎 Best performing individual with the biggest impact on his team’s overall play.

#ELPlayers #ELPA #PlayersChoiceAwards pic.twitter.com/RmZBnOhEai June 6, 2024

