ΜVP της Ευρωλίγκας και από την Ένωση Παικτών ο Μάικ Τζέιμς

Ο Μάικ Τζέιμς αναδείχθηκε MVP της Ευρωλίγκας και από την Ένωση Παικτών, μετά τη σπουδαία σεζόν που διένυσε με τη φανέλα της Μονακό

James

Το βραβείο του πολυτιμότερου της σεζόν στην Ευρωλίγκα έδωσε και η Ένωση Παικτών της διοργάνωσης στον Μάικ Τζέιμς.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε ούτως ή άλλως αναδειχθεί MVP στα βραβεία που μοίρασε η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, ενώ τώρα έλαβε την επιβεβαίωση και από τους συναδέλφους του για τις εμφανίσεις του.

Ο Μάικ Τζέιμς τη φετινή αγωνιστική περίοδο έγινε πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην Ευρωλίγκα, ενώ μέτρησε κατά μέσο όρο 17.9 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ. Η Μονακό δεν κατάφερε να φτάσει, πάντως, στο Final Four.

