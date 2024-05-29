Λογαριασμός
Τζέιμς για Ντουμπάι BC: «Λέτε ότι δεν με φέρνετε στην ομάδα σας; Κι εγώ λέω ότι δεν θέλω ραντεβού με… Ριάνα ή Μπιγιονσέ»

Με το γνώριμα… καυστικό του τρόπο σχολίασε ο Αμερικανός τις εξαγγελίες της ομάδας από τα Εμιράτα ότι «δεν θα φέρουμε τον Ταβάρες και τον Τζέιμς»

Μάικ Τζέιμς

Την ευκαιρία να τρολάρει την Ντουμπάι BC βρήκε ο Μάικ Τζέιμς.

Αναλύοντας προ ημερών το πλάνο ενόψει της νέας σεζόν, η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (που δήλωσε συμμετοχή στην Αδριατική Λίγκα) θέλησε να φρενάρει τις προσδοκίες.

Με αφορμή λοιπόν την ατάκα αξιωματούχου της διοίκησης ότι «δεν θα φέρουμε τον Ταβάρες και Τζέιμς», ο Αμερικανός βρήκε έδαφος για χαβαλέ.

Και επιστρατεύοντας το γνώριμα καυστικό του χιούμορ, σχολίασε στα social media:

«Είναι σαν να λέω εγώ ότι δεν θέλω να βγω ραντεβού με τη Ριάνα ή την Μπιγιονσέ. Δεν θα είχα τη δυνατότητα επιλογής».

