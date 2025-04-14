Παναθηναϊκός: Οι στιγμές που έλαμψε ο Ουναΐ με το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός σημείωσε τη δεύτερη διαδοχική του επιτυχία στα φετινά Play Off της Stoiximan Superleague, επικρατώντας αυτή τη φορά του ΠΑΟΚ με 3-1 στο ΟΑΚΑ, μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ. Οι «πράσινοι» παρουσίασαν εξαιρετική εικόνα στον αγωνιστικό χώρο, με κορυφαίο τον Αζεντίν Ουναΐ.

Ο Μαροκινός μέσος πέτυχε τα δύο πρώτα τέρματα της ομάδας του, ενώ είχε καθοριστικό ρόλο και στο τρίτο γκολ, αφού με μια εντυπωσιακή ενέργεια – ένα τακουνάκι προς τον Βαγιαννίδη – άνοιξε τον δρόμο για την τελική προσπάθεια.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.