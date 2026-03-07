Λογαριασμός
Μπενίτεθ: «Όταν ξεκινάς να νικάς, άπαντες έχουν περισσότερη πίστη και βελτίωση

Διαβάστε τις δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ ενόψει του αγώνα με τον Λεβαδειακό

Μπενίτεθ

Να συνεχίσει την αγωνιστική άνοδο επιθυμεί ο Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό όπως δήλωσε ενόψει του αγώνα με τον Λεβαδειακό εκτός έδρας.

Ο Ισπανός τεχνικός επεσήμανε στη Nova ότι οι παίκτες του απλώς στα τελευταία παιχνίδια είναι «συνεπείς σε πράγματα που επιθυμούμε να κάνουμε», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά εξηγώντας την βελτίωση και πρόσθεσε:

«…και όταν ξεκινάς να κερδίζεις, έχεις αυτό το θετικό συναίσθημα και άπαντες έχουν περισσότερη πίστη και υπάρχει βελτίωση. Διότι, η ατμόσφαιρα γίνεται ολοένα και καλύτερη. Ουσιαστικά, μιλάμε για έναν θετικό κύκλο, γιατί όταν κάτι πηγαίνει καλά, βοηθάει και τους ανθρώπους να πάρουν τις σωστές αποφάσεις», κατέληξε.

