Μπενίτεθ: «Όταν ξεκινάς να νικάς, άπαντες έχουν περισσότερη πίστη και βελτίωση

Να συνεχίσει την αγωνιστική άνοδο επιθυμεί ο Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό όπως δήλωσε ενόψει του αγώνα με τον Λεβαδειακό εκτός έδρας.

Ο Ισπανός τεχνικός επεσήμανε στη Nova ότι οι παίκτες του απλώς στα τελευταία παιχνίδια είναι «συνεπείς σε πράγματα που επιθυμούμε να κάνουμε», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά εξηγώντας την βελτίωση και πρόσθεσε:

«…και όταν ξεκινάς να κερδίζεις, έχεις αυτό το θετικό συναίσθημα και άπαντες έχουν περισσότερη πίστη και υπάρχει βελτίωση. Διότι, η ατμόσφαιρα γίνεται ολοένα και καλύτερη. Ουσιαστικά, μιλάμε για έναν θετικό κύκλο, γιατί όταν κάτι πηγαίνει καλά, βοηθάει και τους ανθρώπους να πάρουν τις σωστές αποφάσεις», κατέληξε.

