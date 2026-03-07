Χωρίς Ίνγκασον, Ρενάτο στη Λειβαδιά - Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Όπως αναμενόταν οι Ίνγκασον και Ρενάτο Σάντσες δεν είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της Κυριακής με τον Λεβαδειακό.

Οι δύο ποδοσφαιριστές έκαναν χθες εξετάσεις και δεν διαπιστώθηκε να έχουν κάτι ανησυχητικό, ωστόσο οι πληροφορίες ήθελαν τον Ράφα Μπενίτεθ να μην τους συμπεριλαμβάνει στα πλάνα του για τον αγώνα στη Λειβαδιά για να είναι απόλυτα έτοιμοι για την αναμέτρηση της Πέμπτης με τη Μπέτις. Πληροφορίες που τελικά επιβεβαιώθηκαν.

Στην αποστολή αυτή είναι οι: Τσάβες, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Γεντβάι, Ερνάντες, Κυριακόπουλος, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Γιάγκουσιτς, Τεττέη, Σβιντέρσκι, Πάντοβιτς.



