Στη βελτίωση του Παναθηναϊκού, την ανάγκη να δοθεί χρόνος, αλλά και στο ότι το πρότζεκτ βρίσκεται ακόμα υπό διαμόρφωση εστίασε ο Ράφα Μπενίτεθ, ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με την Ρεάλ Μπέτις για τους 16 του Europa League στο ΟΑΚΑ, αύριο.

Παράλληλα, μιλώντας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ο Ισπανός προπονητής στάθηκε στην προσήλωση που πρέπει να δείξουν οι «πράσινοι» στο πλάνο και η οποία θα οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα, ενώ τοποθετήθηκε και για τον σχηματισμό της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μπενίτεθ:

Είστε ένας προπονητής με πάρα πολλές ευρωπαϊκές διακρίσεις, τίτλους, σπουδαίες βραδιές. Ξέρετε πολύ καλά τέτοιες καταστάσεις. Με δεδομένο ότι τα ματς με την Μπέτις χαρακτηρίζονται ως μια μεγάλη πρόκληση, εσείς πώς το διαχειρίζεστε όλο αυτό; Τι πρέπει να κάνει η ομάδα για να πάρει θετικό αποτέλεσμα;

«Είμαι σίγουρος ότι έχετε καλή μνήμη. Είπα στην αρχή, το ξαναλέω, ένα παιχνίδι κάθε φορά είναι το μότο μου. Όταν βρίσκεσαι σε 3 ή 4 διοργανώσεις και έχεις τόσα πολλά παιχνίδια μπροστά σου, αν συνεχίζεις να κερδίζεις σημαντικά παιχνίδια, το κλειδί είναι να συγκεντρώνεσαι πάντα στο επόμενο. Προσπαθείς να συγκεντρώνεσαι μόνο στο επόμενο παιχνίδι και πρέπει να δώσεις εμπιστοσύνη στους παίκτες. Και ο Βισέντε πριν ήταν ξεκάθαρος στο κομμάτι αυτό. Προσπαθούμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα όσο πιο καλά γίνεται. Ακολουθούμε τον δρόμο μας και πηγαίνουμε νομίζω στην σωστή κατεύθυνση. Έχουμε ακόμα μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, πρέπει να συνεχίσουμε την σκληρή δουλειά, να είμαστε σίγουροι ότι θα επιστρέψουμε στα επίπεδα που θέλουμε. Αλλά θα χρειαστεί χρόνος. Συνεχίζουμε να κινούμαστε μπροστά, να κάνουμε τα πράγματα όσο καλύτερα γίνεται, για να μειώσουμε το κενό που μας χωρίζει από αυτό που θέλουμε».

Γνωρίζετε πολύ καλά το ευρωπαϊκό και το ισπανικό ποδόσφαιρο. Στην Μπέτις αρέσει να κρατάει την μπάλα, παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Με την διάταξη που έχετε βρει, ο Παναθηναϊκός αντιδρά καλά σε όλα τα παιχνίδια. Τι χρειάζεται να κάνει η ομάδα για να ανταπεξέλθει στον γρήγορο ρυθμό των Ισπανών;

«Για εμάς το σημαντικότερο είναι να δουλέψουμε όλοι μαζί, ως ομάδα. Δεν είναι μόνο ένας παίκτης που θα κάνει την διαφορά. Η ομάδα πρέπει να ανταποκριθεί, να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Πρέπει να προστατεύσουμε τους παίκτες μας στο ένας εναντίον ενός. Να είμαστε συμπαγείς, με συνοχή. Αλλά και να κρατήσουμε την μπάλα και όποτε την έχουμε, να δημιουργούμε κάτι επικίνδυνο. Είναι απλό, αλλά είναι αρκετά δύσκολο να το πετύχεις, όμως είναι ο μόνος δρόμος».

Αυτό είναι το πιο κομβικό παιχνίδι της χρονιάς. Είναι τα ματς αυτά που παίζει και ο προπονητής από τον πάγκο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις συνθήκες; Έχει ανέβει πολύ η ψυχολογία των φιλάθλων. Έχει μια ιδιαιτερότητα για εσάς ότι αντιμετωπίζετε μια ομάδα γνώριμη σε εσάς;

«Επειδή έχω εμπειρία, εκτιμώ αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε κι αυτό που κάνουμε. Όταν ήρθαμε εδώ είχαμε 3 βαθμούς στο Europa League και ήμασταν 9οι στο Πρωτάθλημα. Φτάσαμε μέχρι τα ημιτελικά στο Κύπελλο. Ξέρω ότι είμαστε ο Παναθηναϊκός και πρέπει να ανταγωνιζόμαστε για τίτλους. Το ξέρω αυτό και θέλω να το κάνω στο μέλλον. Στο δεύτερο κομμάτι της σεζόν έχουμε την καλύτερη ομάδα κι αυτό είναι μια πρόοδος. Πετύχαμε την 4η θέση, ήταν μια εξέλιξη σε σχέση με την στιγμή που ήρθαμε. Έχουμε μια εξέλιξη, έχουμε πετύχει κάποια θετικά πράγματα αλλά συνεχίζουμε να έχουμε αισιοδοξία. Έχω αρκετούς φιλάθλους που μου λένε πόσους πόντους χρειαζόμαστε για να κερδίσουμε το Πρωτάθλημα. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και αισιόδοξοι ταυτόχρονα. Θέλουμε να βελτιωθούμε, αλλά χρειαζόμαστε χρόνο. Η Μπέτις είναι πολύ καλή ομάδα, έμπειρη, με καλό προπονητή. Είναι σκληρή ομάδα. Ο Πελεγκρίνι έχει 5 χρόνια στην Μπέτις. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τον τρόπο που θέλει να παίξει. Μπορούμε να τους κερδίσουμε, αλλά πρέπει να κάνουμε τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Τον τελευταίο μήνα παίζουμε πολύ καλύτερα, οπότε αυτός είναι ο δρόμος. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι δυνατόν. Είναι δύο παιχνίδια και πρέπει να τα προσεγγίσουμε με την σωστή νοοτροπία. Έχουμε απουσίες και τραυματισμούς, εμπιστευόμαστε 100% όσους θα είναι στο γήπεδο. Έχω εμπιστοσύνη ότι μπορούμε να τα πάμε καλά. Κι αν τα πράγματα πάνε καλά θα είναι καλό για εμάς, αν όχι θα μπορέσουμε να το γυρίσουμε στον δεύτερο αγώνα. Έχω αισιοδοξία για τον αυριανό αγώνα».

Πριν το ματς με την Πλζεν είχατε δεχτεί αρκετές πιεστικές ομάδες για την εικόνα της ομάδας. Τώρα το κλίμα έχει αλλάξει τελείως. Πώς το εισπράττετε εσείς αυτό;

«Αυτές είναι εύκολες ερωτήσεις δηλαδή; Αστειεύομαι. Είναι τελείως διαφορετικά. Όταν δεν κερδίζεις, όταν δεν παίζεις τόσο καλά όσο θες, τότε δέχεσαι τέτοιου τύπου ερωτήσεις. Αλλά όταν κερδίζεις πρέπει να διαχειριστείς την κατάσταση διαφορετικά. Τώρα κάποιοι λένε ότι μπορούμε να κερδίσουμε το Πρωτάθλημα. Ξέρουμε την μεγάλη θέληση που έχει το κλαμπ για τίτλους και για μένα είναι φανταστικό να υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα, αλλά θα χρειαστεί χρόνος. Στο ποδόσφαιρο μιλάμε για την τελευταία εβδομάδα, όχι για το πρότζεκτ. Όμως είναι ένα πρότζεκτ, δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε αυτό. Πρέπει να συνεχίσω να λέω στους παίκτες τα ίδια πράγματα, γιατί αυτός είναι ο δρόμος. Ο ρεαλισμός λέει ότι η Μπέτις είναι 5η στην La Liga, ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την Θέλτα που ήταν 7η και έχασε και τα 2 παιχνίδια. Αλλά έχουμε την εμπιστοσύνη ότι μπορούμε να τους κερδίσουμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το μήνυμά μου δεν πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Οι παίκτες παίζουν με εμπιστοσύνη, δουλεύουμε καλά. Είμαστε αισιόδοξοι για τους επόμενους αγώνες και για το μέλλον, αλλά αύριο ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Όλες οι ομάδες έχουν αδύνατα σημεία. Ποια είναι τα τρωτά σημεία της Μπέτις που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός;

«Ποιο είναι το όνομά σας, Πελεγκρίνι; Δεν μπορώ να πω αυτά στα οποία δουλεύουμε. Έχουν καλούς μέσους και επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές, παίζουν πολλά χρόνια μαζί, έχουν καλά εξτρέμ. Αλλά όπως βλέπουν αυτοί εμάς, έτσι βλέπουμε κι εμείς αυτούς. Αν παίξουμε με αυτή την ένταση, το πάθος, θα είμαστε απειλητικοί. Έχουν ζητήματα αμυντικά γιατί αν δεν έχουν την μπάλα στα πόδια τους δεν είναι συνηθισμένοι. Είναι όμως μια καλή ομάδα, με παρόμοια συστήματα, που δουλεύει πολλά χρόνια μαζί. Λυπάμαι κύριε Πελεγκρίνι αλλά δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω».

Υπάρχει στο μυαλό μου ένα μεγάλο δίλημμα. Υπάρχουν τραυματισμοί και απουσίες, υπήρχαν και οι ανορθογραφίες στην ευρωπαϊκή λίστα. Αύριο η ομάδα έχει δύο κεντρικούς αμυντικούς διαθέσιμους συν τον νεαρό Βύντρα. Σας απασχολεί αυτό, σκέφτεστε να αλλάξετε διάταξη ή να παίξετε με το ίδιο σύστημα με κάποιον να μετατοπίζεται στην άμυνα; Όλες αυτές οι απουσίες όλον τον καιρό πόσο σας έχουν επηρεάσει στο έργο σας;

«Στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό σκεφτόμασταν το πώς θα πήγαινε το παιχνίδι και να κάνουμε κάποιες αλλαγές ώστε να έχουμε παίκτες στο 100% για αύριο. Ξέραμε ότι ο Ίνγκασον ή ο Καλάμπρια ή ο Κυριακόπουλος δεν θέλαμε να παίξουν όλο το ματς. Αλλά συνέβη αυτό με τον Μπακασέτα και δεν μπορέσαμε να τους βγάλουμε. Έχουμε δύο καθαρόαιμους στόπερ. Μέσα στις προπονήσεις χρησιμοποίησα γραμμή των 4 ή των 5. Είναι κάτι που θα το δούμε. Έχουμε ζητήματα, ελπίζω ότι θα βρούμε λύσεις με κάποιες αλλαγές. Αν χρειαστεί να παίξουμε με 4 ΟΚ, το έχουμε συνηθίσει, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε».

Αφού είδατε το ρόστερ της ομάδας, τα χαρακτηριστικά των παικτών, αλλάξατε σχηματισμούς, καταλήξατε στο 3-4-2-1 και έκτοτε ο Παναθηναϊκός έχει βρει μια αξιοθαύμαστη σταθερότητα, όποιος κι αν αγωνίζεται. Φαντάζομαι ότι εμπεριέχει ένα ρίσκο να γίνει αλλαγή αυτή την περίοδο. Είχατε πει στο ματς με την Πλζεν ότι είναι μια ομάδα κόντρα στην οποία πρέπει να έχουμε ισορροπία στην κατοχή. Βλέπουμε όμως παιχνίδια όπως στην Λιβαδειά, με ποσοστό κάτω από 40% παρά τα 4 γκολ. Έχετε στο μυαλό σας την ίδια σκέψη με τα παιχνίδια κόντρα στην Πλζεν; Θέλετε να έχει την μπάλα στα πόδια ο Παναθηναϊκός, ή προτιμάτε ένα στυλ όπως ήταν στο Μπέτις - Χετάφε, όπου η Μπέτις έχασε 2-0 αλλά είχε 70% κατοχή;

«Έκανε πολλές αλλαγές βασικών στο ματς με την Χετάφε η Μπέτις. Αλλάζουμε παίκτες, το να το κάνουμε αυτό και να μην αλλάζει η ομάδα σημαίνει ότι βελτιωνόμαστε. Το μοντέλο παιχνιδιού και το σύστημα είναι διαφορετικά πράγματα. Προσπαθούμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο, όχι μόνο κατοχή, όχι μόνο αντεπιθέσεις, όχι μόνο άμεσο ποδόσφαιρο, αλλά ισορροπία. Κάποιες φορές έχουμε περισσότερη κατοχή, με άλλες ομάδες πρέπει να σκεφτείς ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για σένα. Αν κρατάς την μπάλα και είσαι πολύ καλύτερος, είμαι ικανοποιημένος με αυτό. Κάποιες φορές δεν μπορείς να κρατάς τόσο την μπάλα. Προτιμώ εννοείται να έχουμε εμείς την μπάλα, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό συνέχεια. Πρέπει να πιέσουμε μπροστά αν είναι αναγκαίο, να κρατάμε την μπάλα αν είναι αναγκαίο. Θα προσπαθήσουμε κόντρα στην Μπέτις να κρατήσουμε την μπάλα, γιατί ξέρουμε ότι και αυτοί την θέλουν. Έβλεπα χτες το Νιουκάστλ - Μπαρτσελόνα, οι Καταλανοί πίεζαν ψηλά για να έχουν την μπάλα, αλλά ήταν ευάλωτοι στις αντεπιθέσεις. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση, να παίξουμε με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε κάνει ασκήσεις στην προπόνηση και για να πιέσουμε ψηλά και για να περιμένουμε πιο πίσω. Πρέπει να έχουμε και plan b για να αντιδράσουμε σε μια ομάδα συνηθισμένη να έχει την κατοχή. Πρέπει να έχουμε καλή ισορροπία, να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε με αντεπιθέσεις, με πίεση ψηλά, με άμυνα 4 ή 5. Έχουμε ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης, γιατί δεν μπορείς να παίξεις πάντα με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να έχεις μια ευελιξία για να ανταποκριθείς σε όλες τις καταστάσεις».

Ξέρετε καλά την συγκεκριμένη ομάδα και το ισπανικό Πρωτάθλημα. Έχετε πολύ μεγάλο ποσοστό προκρίσεων στην Ευρώπη σε νοκ-άουτ. Τι είναι αυτό που κάνει την διαφορά σε τέτοια παιχνίδια, που κρίνονται στις λεπτομέρειες;

«Δεν ήξερα για το στατιστικό, καλό είναι αυτό. Κι εσείς είστε συνεργάτης του Πελεγκρίνι. Έχουμε μια ξεκάθαρη ιδέα, τους έχουμε αναλύσει καλά, προσπαθούμε να βγάλουμε στις προπονήσεις αυτό που θέλουμε. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις αδυναμίες της Μπέτις. Για μένα πρέπει να είμαστε ήρεμοι, δεν είμαι εδώ να χοροπηδάω, να ζητωκραυγάζω κτλ. Αυτός ήταν πάντα ο τρόπος μου. Αν είμαι επιτυχημένος είναι γιατί μπορώ να πάρω περισσότερες σωστές παρά λάθος αποφάσεις, γιατί είμαι ήρεμος. Προσπαθώ να σκέφτομαι το καλύτερο για την ομάδα και τους παίκτες μου. Μίλησα και με τον Βισέντε πριν, για το πώς μπορεί να βελτιωθεί. Πρέπει να το σκεφτώ αυτό. Αυτή την στιγμή πρέπει να κάνουμε αυτό κι αυτό, δεν μπορούμε να σκεφτούμε τι θα σκεφτεί ο καθένας. Έτσι θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε πολλά πράγματα, πρέπει να είμαστε σταθεροί σε αυτό που κάνουμε. Μετά από μερικούς μήνες μπορούμε να δούμε πού θα βρισκόμαστε. Θεωρώ ότι κινούμαστε προς την σωστή κατεύθυνση».

Το καλοκαίρι δεν ήσασταν όταν ο Παναθηναϊκός έπαιξε με την Ρέιντζερς εκτός έδρας. Ο διαιτητής ήταν προκλητικός κατά του Παναθηναϊκού και είναι ο ίδιος που ήταν και στην Τσεχία, με την Πλζεν. Έχετε κάποιο σχόλιο; Γιατί στο ματς αυτό και την ρεβάνς θα παίξει ρόλο και ο διαιτητής...

«Δεν μου αρέσει να μιλάω για διαιτητές. Έχω καλούς φίλους διαιτητές και ξέρω ότι υποφέρουν κάθε μέρα. Δεν είναι εύκολο να είσαι διαιτητής. Έχω δει καλούς διαιτητές ή κακές αποφάσεις. Πρέπει να πάρεις ό,τι περισσότερο μπορείς, αλλά ταυτόχρονα να καταλάβεις ότι και αυτός έχει δύσκολη δουλειά. Πρέπει να τον σέβεσαι. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Αν μετά το παιχνίδι δεν μιλάμε για τον διαιτητή, τότε σίγουρα θα είναι καλό νέο».

