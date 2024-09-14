Η ατμόσφαιρα στο κλειστό γυμναστήριο «Παύλος Γιαννακόπουλος» είναι συγκλονιστική, καθώς διεξάγεται φιλικός αγώνας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τα Βριλήσσια, αφιερωμένος στη μνήμη της Ρούξι Ντουμιτρέσκου.

Περίπου 1500 φίλοι της ομάδας έχουν συγκεντρωθεί για να αποτίσουν φόρο τιμής στην αείμνηστη αθλήτρια, δημιουργώντας ένα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα με πανό και συνθήματα που υμνούν την προσφορά της.

