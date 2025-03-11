Την επιστροφή του Τάκη Φύσσα, αυτή τη φορά στο πόστο του συμβούλου στρατηγικού σχεδιασμού και του πρέσβη του συλλόγου, ανακοίνωσε την Τρίτη το βράδυ η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση των «πράσινων»:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τάκη Φύσσα, ο οποίος αναλαμβάνει άμεσα καθήκοντα συμβούλου στρατηγικού σχεδιασμού του ποδοσφαιρικού τμήματος, καθώς και πρέσβη του συλλόγου.

Ο Τάκης Φύσσας επιστρέφει στον Παναθηναϊκό έπειτα από έξι χρόνια. Εκτός από ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, έχει υπηρετήσει τον σύλλογο ως διευθυντής ποδοσφαίρου και διευθυντής της ακαδημίας.

Καλωσορίζουμε τον Τάκη στην ομάδα μας».

