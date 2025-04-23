Λογαριασμός
«Ανανεώνει μέχρι το 2027 ο Φλικ με την Μπαρτσελόνα»

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η MARCA, Χάνσι Φλικ και Ζοάν Λαπόρτα έδωσαν τα χέρια για να ανανεώσει ο Γερμανός με τους «μπλαουγκράνα»

Φλικ

Δεν το κουνάει από την Μπαρτσελόνα ο Χάνσι Φλικ! Σύμφωνα με τη MARCA, ο Γερμανός τεχνικός συζήτησε με τον Ζοάν Λαπόρτα για να ανανεωθεί η συνεργασία του με τους «μπλαουγκράνα» μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Το τρέχον συμβόλαιο του Φλικ ολοκληρωνόταν το 2026 και η παρουσία του στην Μπάρτσα όλη τη σεζόν έχει αποδειχθεί… χρυσάφι για τον καταλανικό σύλλογο, ο οποίος πηγαίνει τρένο.

Ωστόσο, η συμφωνία δεν θα επισημοποιηθεί μέχρι το τέλος της σεζόν, αφού θέλουν στην ομάδα να αποφευχθούν τυχόν περισπασμοί και επιπλέον λόγω του Fair Play. Και αυτό διότι στην Μπαρτσελόνα δεν μπορούν να προχωρήσουν σε μεταγραφές ή ανανεώσεις αφού η La Liga έχει βάλει… μπλόκο λόγω της μη επικύρωσης των πωλήσεων των VIP σουιτών στο νέο Καμπ Νου.

Πηγή: sport-fm.gr

