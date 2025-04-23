Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τέλος ο Μένσα από τον Ολυμπιακό

Ο Νέιθαν Μένσα αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό -  Ο Γκανέζος σέντερ έπαιξε σε μόλις 9 παιχνίδια με τους ερυθρόλευκους - Η ανακοίνωση της ΚΑΕ

Τέλος ο Μένσα από τον Ολυμπιακό

Τη λύση της συνεργασίας του με τον Νέιθαν Μένσα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.

Ο Γκανέζος σέντερ έπαιξε σε μόλις 9 παιχνίδια με τους ερυθρόλευκους έχοντας 3,9 πόντους και 3,1 ριμπάουντ σε 11,8 λεπτά κατά μέσο όρο. Με την επιστροφή του Μόουζες Ράιτ στη δράση ο ρόλος του είχε περιοριστεί σε αυτόν του... θεατή και η τελευταία του εμφάνιση ήταν στις 10 Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Γκανέζο σέντερ, Νέιθαν Μενσά και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του».

Ολυμπιακός: Παρελθόν ο Μένσα

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark