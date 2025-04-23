Τέλος ο Μένσα από τον Ολυμπιακό

Τη λύση της συνεργασίας του με τον Νέιθαν Μένσα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.



Ο Γκανέζος σέντερ έπαιξε σε μόλις 9 παιχνίδια με τους ερυθρόλευκους έχοντας 3,9 πόντους και 3,1 ριμπάουντ σε 11,8 λεπτά κατά μέσο όρο. Με την επιστροφή του Μόουζες Ράιτ στη δράση ο ρόλος του είχε περιοριστεί σε αυτόν του... θεατή και η τελευταία του εμφάνιση ήταν στις 10 Φεβρουαρίου.



Η ανακοίνωση της ΚΑΕ: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Γκανέζο σέντερ, Νέιθαν Μενσά και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του».

