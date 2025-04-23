Ενίσχυση στη φροντ λάιν για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο σύλλογος του Ισραήλ ανακοίνωσε στην απόκτηση του Άλεξ Τάιους, με τον 37χρονο σέντερ να ετοιμάζεται για την 3η του θητεία στην ομάδα.

Η συμφωνία των δύο πλευρών είναι για συμβόλαιο μέχρι το φινάλε της τρέχουσας σεζόν και ο Αμερικανός αποκτήθηκε για να βοηθήσει στα playoffs του πρωταθλήματος.

Ο Τάιους έχει φορέσει τη φανέλα των «κίτρινων» τη διετία 2013-15 και 2017-19. Μεταξύ άλλων πανηγύρισε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας το 2014!

