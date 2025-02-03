Λογαριασμός
Ιταλός σπίκερ τρελάθηκε με την γκολάρα του Λαμέλα στην Τούμπα

Το τρομερό γκολ που πέτυχε ο Έρικ Λαμέλα απέναντι στον ΠΑΟΚ ξεπέρασε τα σύνορα της Ελλάδας, με τον Αργεντινό να γίνεται viral μέχρι και στην Ιταλία

Érik Lamela

Η ΑΕΚ πήρε ένα σπουδαίο διπλό μέσα στη Θεσσαλονίκη κερδίζοντας με 2-1 τον ΠΑΟΚ στη μονομαχία των «Δικεφάλων» για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η Ένωση οφείλει το τρίποντο αυτό σε πολλά πρόσωπα, αλλά κυρίως στον Έρικ Λαμέλα και τις τρομερές του εμπνεύσεις.

Ο Αργεντινός πέτυχε και τα δύο τέρματα της ΑΕΚ, όμως το πρώτο ήταν σκέτη μαγεία. Ο Λαμέλα με την «κανονιά» από τα 25 μέτρα μετά την εκτέλεση κόρνερ του Ρότα, άνοιξε τον δρόμο για μία νίκη που πανηγυρίστηκε έξαλλα, καθώς η αναμέτρηση ήταν σαν… τελικός.

Το γκολ αυτό δεν τρέλανε μόνο τους «κιτρινόμαυρους» φιλάθλους όμως, καθώς και στην Ιταλία ο σπίκερ που περιέγραφε το ματς έπαθε αμόκ από τον κεραυνό του Λαμέλα και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά απολαυστικό.

Ακούστε εδώ την περιγραφή του Ιταλού σπίκερ στο γκολ του Έρικ Λαμέλα:

Πηγή: sport-fm.gr

ποδόσφαιρο ΑΕΚ ΠΑΟΚ
