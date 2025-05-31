Λογαριασμός
Σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών των Ίντερ και Παρί στο μετρό του Μονάχου, λίγες ώρες πριν τον τελικό του Champions League

Σοβαρά επεισόδια σε στάση του μετρό του Μονάχου, έλαβαν χώρα μεταξύ οπαδών της Ίντερ και της Παρί Σεν Ζερμέν, λίγες ώρες πριν τη μεγάλη σέντρα του τελικού του Champions League

Μόναχο

Το βράδυ του Σαββάτου (31/05), Παρί Σεν Ζερμέν και Ίντερ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στην «Allianz Arena» με έπαθλο την κατάκτηση του Champions League και της κούπας με τα μεγάλα «αυτιά»!

Αρκετές ώρες πριν τη σέντρα του τελικού, οπαδοί των δύο ομάδων ενεπλάκησαν σε σοβαρά επεισόδια στο μετρό του Μονάχου. Συγκεκριμένα, μόλις άνοιξαν οι πόρτες του βαγονιού, οπαδοί των «νερατζούρι» επιτέθηκαν σε Γάλλους που βρισκόντουσαν εντός του συρμού, με την ένταση να χτυπά... κόκκινο.

