Το βράδυ του Σαββάτου (31/05), Παρί Σεν Ζερμέν και Ίντερ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στην «Allianz Arena» με έπαθλο την κατάκτηση του Champions League και της κούπας με τα μεγάλα «αυτιά»!

Αρκετές ώρες πριν τη σέντρα του τελικού, οπαδοί των δύο ομάδων ενεπλάκησαν σε σοβαρά επεισόδια στο μετρό του Μονάχου. Συγκεκριμένα, μόλις άνοιξαν οι πόρτες του βαγονιού, οπαδοί των «νερατζούρι» επιτέθηκαν σε Γάλλους που βρισκόντουσαν εντός του συρμού, με την ένταση να χτυπά... κόκκινο.

Un affrontement a éclaté entre les supporters du PSG et ceux de l’Inter à quelques heures du coup d’envoi ! 😑pic.twitter.com/csWipgk3CM — Foot Mercato (@footmercato) May 31, 2025

