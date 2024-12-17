Μονακό - Παρί Σεν Ζερμέν ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ στις 18 Δεκεμβρίου στις 22:00

Το μεγάλο γαλλικό ντέρμπι παίζει ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου στις 22.00.

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν: οι δύο ομάδες αναμετρώνται στη μάχη για τον τίτλο του Γαλλικού Πρωταθλήματος. Οι Μονεγάσκοι θέλουν να πλησιάσουν και άλλο την κορυφή και φιλοξενούν την πρωτοπόρο Παρί Σεν Ζερμέν, που θέλει να μεγαλώσει και άλλο τη διαφορά από τη δεύτερη θέση.

Ο τίτλος του Γαλλικού Πρωταθλήματος περνάει από το Πριγκιπάτο του Μονακό και η αναμέτρηση παίζει ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου στις 22.00. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Νίκος Σταματέλος.

Δείτε το trailer:

