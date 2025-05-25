Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Ντέρμπι της… παρηγοριάς στον μικρό τελικό

Ελληνικό τελικό θέλαμε, μικρό τελικό θα έχουμε! Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έρχονται αντιμέτωποι στον μικρό τελικό της Ευρωλίγκας (17:00, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), έχοντας αμφότεροι αποκλειστεί στα ημιτελικά του Final Four.

Πράγματι, οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν σε κανένα σημείο του αγώνα να βάλουν «πλάτη» τη Φενέρμπαχτσε και ηττήθηκαν 82-76, με τα «όνειρα» για το όγδοο «αστέρι» να σβήνουν στην «Etihad Arena» του Άμπου Ντάμπι. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν παρουσίασε καλό αγωνιστικό πρόσωπο και δίκαια ηττήθηκε, κάτι το οποίο παραδέχθηκε και ο Τούρκος τεχνικός, αλλά και ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με δήλωσή του μετά τον αγώνα.

Από την πλευρά τους, οι «ερυθρόλευκοι» δεν επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί στο Final Four, αλλά αντίθετα την... κατάρα του πρωτοπόρου της regular season. H oμάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν φάνηκε σε κανένα σημείο του αγώνα ανταγωνιστική κόντρα στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, ηττήθηκε 78-68 και αποκλείστηκε επίσης από τον τελικό, με όλους τους παίκτες εκτός του συγκινητικού Εβάν Φουρνιέ να είναι κατώτεροι των περιστάσεων.



Κάπως έτσι, θα έχουμε για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωλίγκας ένα ντέρμπι «αιωνίων» στον μικρό τελικό. Προφανώς, πρόκειται για ένα ματς-αγγαρεία και για τις δύο ομάδες, αφού αμφότερες είχαν ως στόχο τον τίτλο και μόνο, επομένως δεν θα είναι ευχαριστημένες με την τρίτη θέση. Όπως και να έχει, πάντως, ένα ματς μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο Final Four δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο.



Όσον αφορά στα αγωνιστικά νέα, ο Παναθηναϊκός είδε τον Ματίας Λεσόρ να επιστρέφει στο ματς με τη Φενέρμπαχτσε, επομένως το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι η απουσία του Μάριους Γκριγκόνις. Ο Ολυμπιακός, από την άλλη, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, που ταλαιπωρείται από τράβηγμα, ενώ συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να κάνει ντεμπούτο ο Κίναν Έβανς. Μένει να φανεί, επίσης, αν ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα δώσει χρόνο στους παίκτες που «κόπηκαν» από τον ημιτελικό (Λαρεντζάκης, Μήτρου-Λονγκ, Ντόρσεϊ).



Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Καρμέλο Πατέρνικο, Ιλία Μπελόσεβιτς και Αρτούρας Σούκις

Η παράδοση

Προφανώς, η προϊστορία των δύο «αιωνίων» σε όλες τις διοργανώσεις είναι τεράστια. Όσον αφορά στα 27 ευρωπαϊκά ντέρμπι «αιωνίων» που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα, ο Ολυμπιακός προηγείται με 19 νίκες-7 ήττες. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κερδίσει τον μεγάλο του αντίπαλο στην Ευρωλίγκα από το 2021, μετρώντας οκτώ σερί ήττες.



Η τελευταία νίκη του «τριφυλλιού» ήρθε τον Φλεβάρη του 2021 με σκορ 88-77 στο ΣΕΦ. Προπονητής των «πράσινων» ήταν τότε ο Οντέντ Κάτας και κορυφαίοι του αγώνα για τους νικητές οι Χάουαρντ Σαντ-Ρος και Λευτέρης Μποχωρίδης.



Οι οκτώ σερί νίκες του Ολυμπιακού:



23/12/2021, Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 65-84

17/3/2022, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 101-73

30/12/2022, Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 71-95

31/3/2023, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 81-73

6/10/2023, Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 78-88

14/3/2024, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 71-65

8/11/2024, Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 89-94

14/3/2025, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 76-74



Όλα τα ευρωπαϊκά ντέρμπι «αιωνίων»:



19/04/1994 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 72-77 Φάιναλ Φορ, ημιτελικός (Τελ Αβίβ)



11/04/1995 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 52-58 Φάιναλ Φορ, ημιτελικός (Σαραγόσα)



27/03/1997 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 49-69 4η φάση



01/04/1997 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 65-57 4η φάση



28/02/2002 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 92-75 2η φάση



28/03/2002 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 88-78 2η φάση



01/05/2009 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 82-84 Φάιναλ Φορ, ημιτελικός (Βερολίνο)



20/02/2014 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 66-62 (Φάση των «16», 7η αγωνιστική)



14/04/2014 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 68-65 (Φάση των «16», 14η αγωνιστική)



18/11/2016 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 77-79 (Α΄ Φάση, 8η Αγωνιστική)



06/01/2017 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 77-69 (Α΄ Φάση, 16η Αγωνιστική)



10/11/2017 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 62-70 (Α΄ Φάση, 6η Αγωνιστική)



02/03/2018 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 85-87 παρ. (Α΄ Φάση, 24η Αγωνιστική)



09/11/2018 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 93-80 (Α΄ Φάση, 6η Αγωνιστική)



04/01/2019 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 79-65 (Α΄ Φάση, 16η Αγωνιστική)



06/12/2019 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 99-93 (Α΄ Φάση, 12η Αγωνιστική)



03/03/2020 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 81-78 (Α΄ Φάση, 27η Αγωνιστική)



09/10/2020 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 71-78 (Α΄ Φάση, 2η Αγωνιστική)



05/02/2021 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 77-88 (Β΄ Φάση, 24η Αγωνιστική)



23/12/2021 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 65-84 (Ά Φάση, 17η Αγωνιστική)



17/03/2022 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 101-73 (Β΄ Φάση, 30ή Αγωνιστική)



30/12/2022 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 71-95 (Α΄ Φάση, 16η Αγωνιστική)



31/03/2023 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 81-73 (Α΄ Φάση, 32η Αγωνιστική)



06/10/2023 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 78-88 παρ. (Α΄ Φάση, 1η Αγωνιστική)



14/03/2024 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 71-65 (Α΄ Φάση, 29η Αγωνιστική)



08/11/2024 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 89-94 (Α' Φάση, 8η Αγωνιστική)



14/03/2025 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 76-74 (Α' Φάση, 29η Αγωνιστική)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.