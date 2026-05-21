Μήνυμα στήριξης Γιαννακόπουλου σε Αταμάν

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει προγραμματίσει να δειπνήσει μαζί με τον Εργκίν Αταμάν σήμερα (21/05) το βράδυ.

Με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού AKTOR και τον Τούρκο τεχνικό να κάνουν τον απολογισμό της σεζόν στην Euroleague, πριν η ομάδα μπει στα playoffs της φετινής Stoiximan Greek Basketball League.

Βλέποντας την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, λοιπόν, ο «ισχυρός άνδρας» της «πράσινης» ΚΑΕ, ανέβασε ένα μήνυμα στα social media, μέσω του οποίου στήριξε ουσιαστικά τον Αταμάν απέναντι στην απαξίωση που παρατηρείται.

«Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας… Περισσότερα λίγο αργότερα γιατί έχουμε και δουλειές. Υ.Γ. Ψάχτε να δείτε πού είναι το σημερινό ραντεβού μας», ανέφερε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, με μια φωτογραφία που αγκαλιάζεται με τον Αταμάν.





