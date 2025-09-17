Θέμα ωρών είναι η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Χρήστο Κόντη, όπως εκτίμησε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Αθανασίου.

«Είπαμε και χθες ότι υπάρχει συζήτηση για να αναλάβει ο Χρήστος Κόντης ως υπηρεσιακός προπονητής του Παναθηναϊκού. Δεν έγινε χθες, ακόμα δεν υπάρχει κάτι οριστικό, αλλά το πιθανότερο είναι να συμβεί αυτό μέσα στην ημέρα και να πάει με αυτόν στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Αφήνω και ένα μικρό παράθυρο να γίνει κάτι άλλο, να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός με κάποια από τις δύο περιπτώσεις που έχει ξεχωρίσει. Φαντάζει και είναι η καλύτερη επιλογή ο Κόντης, τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεχωρίσει δύο περιπτώσεις προπονητών, με κοινό στοιχείο τις καταστάσεις πρωταθλητισμού, τους τίτλους που έχουν κατακτήσει και την προσωπικότητα που έχουν. Δεν αποκλείω έως το τέλος της εβδομάδας να προκύψει κάτι με έναν εκ των δύο. Εξίσου σημαντικό, πέραν του καλού προπονητή, είναι να υπάρξει και στο διοικητικό κομμάτι σωστή στελέχωση. Όποιος και αν έρθει, θα είναι ο έκτος την τελευταία διετία. Ε, δεν μπορεί να φταίνε πάντα οι προπονητές», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, ο ρεπόρτερ του σταθμού επισήμανε ότι το προφίλ του Πάολο Βανόλι είναι πολύ μακριά από αυτό που ψάχνει το «τριφύλλι», ενώ και ρεπορταζιακά προκύπτει πως δεν είναι μέσα στις πρώτες επιλογές, ανεξάρτητα αν μπορεί να προτάθηκε.

Ενώ ο Αθανασίου δεν απέκλεισε, ανεξάρτητα του πότε θα έρθει ο νέος προπονητής στον Παναθηναϊκό, ο Κόντης να είναι στον πάγκο ακόμα και στον αγώνα με τη Γιουνγκ Μπόις, προκειμένου η ομάδα να έχει χρόνο να βρει την καλύτερη δυνατή λύση.

