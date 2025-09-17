Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους Μίλτος Τεντόγλου επιστρέφει στον τελικό του αγωνίσματος, με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο του και να προσθέσει ακόμη μία κορυφαία διάκριση στη συλλογή του. Παρά το γεγονός πως η φετινή σεζόν δεν κύλησε όπως θα ήθελε και θα μπορούσε ο ίδιος, ο 27χρονος άλτης έχει την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος με άλμα στα 8.46 μέτρα.

Σε επίπεδο Παγκόσμιου πρωταθλήματος, ο Τεντόγλου μετρά ένα ασημένιο το 2022 και ένα χρυσό το 2023, θέλοντας φέτος να κάνει το back-to-back στην κορυφή του βάθρου. Στον ημιτελικό, ο Μίλτος δεν χρειάστηκε παρά μονάχα ένα μόλις άλμα στα 8,17μ. για να πάρει την πρόκριση στον τελικό και να καταγράψει την τρίτη καλύτερη επίδοση.

Ο Έλληνας αθλητής έβγαλε άκυρη την πρώτη προσπάθεια, ενώ στη δεύτερη σταμάτησε στη μέση του σπριντ, καθώς φάνηκε να νιώθει ενοχλήσεις στο πόδι.

H 12άδα του τελικού:

1.Τατζάι Γκέιλ (Τζαμάικα) 8.28μ.

2.Λέστερ Λεσάι (Ισπανία) 8.21μ.

3.Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 8.17μ.

4.Νικολάι Γουίλιαμς (Τζαμάικα) 8,15μ.

5.Χάουμε Γκουέρα (Ισπανία) 8.13μ.

6.Τομπίας Μόντλερ (Σουηδία) 8.11μ.

7.Μπόζινταε Σαραμπούκοφ (Βουλγαρία) 8,10μ.

8.Γιουχάο Σι (Κίνα) 8,08μ.

9.Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) 8,07μ.

10.Άιζακ Γκράιμς (ΗΠΑ) 8,04μ.

11.Σίμον Εχάμερ (Ελβετία) 7,99μ.

12.Μίνγκουμ Ζανγκ (Κίνα) 7,98μ.

Ο Τεντόγλου έχει ήδη στο πλούσιο παλμαρέ του 2 χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, 1 χρυσό και ένα χάλκινο σε Παγκόσμια πρωταθλήματα, 3 χρυσά σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, άλλα τρία χρυσά σε Ευρωπαϊκά κλειστού στίβου, όπως και δύο ακόμη χρυσά σε Παγκόσμια κλειστού στίβου. Μεταξύ άλλων έχει και το χρυσό στο Diamond League του 2022.

Παρακολουθήστε Live την εξέλιξη του αγώνα εδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.