ΕΠΟ: Η σύνθεση της εκτελεστικής επιτροπής

Αυτή είναι η σύσταση της νέας εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ όπως αυτή προέκυψε από τη σημερινή εκλογική διαδικασία. Ο Στέλιος Σαρηγιαννιδης από την ΕΠΣ Χαλκιδικής συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους.

Αναλυτικά:

Στ. Σαρηγιαννίδης 55

Α. Τόκας 54

Ν. Τζώρτζογλου 52

Στ. Αντωνίου 50

Βίκυ Δημητρακοπούλου 50

Κ. Βρακάς 49

Π. Χατζημαρινάκης 49

Δ. Μπουχλαριώτης 47

Β. Σιδέρης 47

Δ. Κουπτσίδης 47

Π. Καρράς 44

Οι 11 προανφερθέντες μαζί με τους τρεις από τη Σούπερ Λίγκα: Αχιλλέα Μπέο, Δημοκράτη Παπαδόπουλο, Δημήτρη Αγραφιώτη, τον πρόεδρο Μάκη Γκαγκάτση, τον πρόεδρο της Σούπερ Λιγκ Βαγγέλη Μαρινάκη που εξ’ οφίτσιο αναλαμβάνει β’ αντιπρόεδρο της ΕΠΟ και τον πρόεδρο της Σούπερ Λιγκ 2 Πέτρο Μαρτσούκο θα είναι η νέα 17μελης Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ.

Επίσης, τακτικός Εκπρόσωπος ΕΠΟ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εκλέχτηκε ο Μάκης Γκαγκάτσης.

