Παναθηναϊκός: Η Μπότεφ πούλησε παίκτη στην Μπολόνια

Λίγες ημέρες έχουν απομείνει για την φετινή ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Παναθηναϊκού, ο οποίος το βράδυ της Πέμπτης (25/07) υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Μπότεφ Πλόβτνιβ στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League.

Ωστόσο λίγες ημέρες πριν από τη σέντρα του πρώτου ματς η ομάδα της Φιλιππούπολης «χάνει» έναν παίκτη της. Συγκεκριμένα η Μπότεφ ανακοίνωσε την πώληση του 18χρονου αριστερού μπακ, Ντιμιτάρ Παπαζόφ στην Μπολόνια έναντι 400 χιλ. ευρώ.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποτελούσε προϊόν της ακαδημίας του συλλόγου και την περασμένη σεζόν κατέγραψε 31 συμμετοχές σκοράροντας μια φορά.

🚨 TRANSFER ALERT



The academy player of Botev - 🇧🇬 Dimitar Papazov was sold to the 🇮🇹 @BolognaFC1909en in SERIA A



🚀The defender played 18 matches for the first team and scored one goal.



💛🖤 Botev wishes Dimitar much success in his bright future!



Forever one of our own!… pic.twitter.com/3ez0HmoBoc — Botev Plovdiv (@Botev_EN) July 22, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.