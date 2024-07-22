Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Η Μπότεφ πούλησε παίκτη στην Μπολόνια

Λίγες ημέρες πριν από την πρώτη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, η Μπότεφ ανακοίνωσε την πώληση του Ντιμιτάρ Παπαζόφ στην Μπολόνια

Παπαζόφ

Λίγες ημέρες έχουν απομείνει για την φετινή ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Παναθηναϊκού, ο οποίος το βράδυ της Πέμπτης (25/07) υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Μπότεφ Πλόβτνιβ στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League.

Ωστόσο λίγες ημέρες πριν από τη σέντρα του πρώτου ματς η ομάδα της Φιλιππούπολης «χάνει» έναν παίκτη της. Συγκεκριμένα η Μπότεφ ανακοίνωσε την πώληση του 18χρονου αριστερού μπακ, Ντιμιτάρ Παπαζόφ στην Μπολόνια έναντι 400 χιλ. ευρώ.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποτελούσε προϊόν της ακαδημίας του συλλόγου και την περασμένη σεζόν κατέγραψε 31 συμμετοχές σκοράροντας μια φορά.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Europa League ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark