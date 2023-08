Σκόραρε και στο πρωτάθλημα ο Μέσι, 9 σερί νίκες η Ίντερ Μαϊάμι

Το ντεμπούτο του στο MLS πραγματοποίησε ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος αγωνίστηκε στην αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με την Ρεντ Μπουλ στη Νέα Υόρκη.

Το παιχνίδι στην «Red Bull Arena», όπως είναι αναμενόμενο, ήταν sold-out και ο Αργεντινός σταρ έπαιξε για 30 λεπτά, όμως πρόλαβε να «σφραγίσει» τη νίκη της ομάδας του με το γκολ που πέτυχε λίγο πριν από την ολοκλήρωση του 90λεπτου.

For his first regular season goal for the club 🎉



Cremaschi ▶️ Messi!#RBNYvMIA | 0-2 pic.twitter.com/jyzfCqMKwQ