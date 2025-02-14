Κύπελλο Μπάσκετ: Στον τελικό ο Παναθηναϊκός, 91-73 τον Προμηθέα

Έκανε το… χρέος του με νέα εύκολη νίκη ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε χωρίς δυσκολίες με σκορ 91-73 του Προμηθέα στα «Δύο Αοράκια», πέρασε στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (14/02, 20:15) και περιμένει να μάθει αντίπαλο από τον δεύτερο ημιτελικό μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού (20:15).

Οι Πατρινοί ήταν πολύ ανταγωνιστικοί για περίπου 2,5 δεκάλεπτα παραμένοντας κοντά στους «πράσινους». Από εκείνο το σημείο και μετά, όμως ο Παναθηναϊκός πάτησε το «γκάζι» και ανέβασε ψηλά τη διαφορά, παίρνοντας τη νίκη χωρίς κανένα άγχος. Κάπως έτσι, θα παίξει για 28η φορά στον τελικό του Κυπέλλου, ψάχνοντας τον 21ο του τίτλο.

Κορυφαίος του Παναθηναϊκού, που μάζεψε 22 (!) επιθετικά ριμπάουντ, ήταν ο Ντίνος Μήτογλου, που μέτρησε 17 πόντους (7/8 σουτ) και 9 ριμπάουντ, στο καλύτερό του παιχνίδι εδώ και καιρό. 14 πόντοι, 7 ριμπάουντ και 4 τάπες για τον Γουένιεν Γκέιμπριελ, ενώ 13 πόντους μέτρησε ο Τζέντι Όσμαν.

8 πόντοι, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ για τον Λορέντζο Μπράουν. Σκόραραν όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού εκτός από τον Τζέριαν Γκραντ. Από τον Προμηθέα, ξεχώρισαν με 23 πόντους ο Τζόρνταν Γουόκερ και με 19 ο Γουές Ιβούντου.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ του αγώνα με τάπα του Όσμαν και καλάθι του στην άλλη πλευρά (0-2). Ο Γκέιμπριελ έκοψε τον Καραγιαννίδη και πέτυχε γκολ φάουλ μετά από επιθετικό ριμπάουντ (0-5), με τον Βαρνάντο να βάζει από μέση απόσταση το πρώτο καλάθι του Προμηθέα για το 2-5. Ο Γκέιμπριελ κάρφωσε συνεχόμενες φορές στο καλάθι των Πατρινών (3-9), με τον Βαρνάντο να σκοράρει από κοντά για το 5-9. Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου βρήκε καλάθι με επιθετικό ριμπάουντ και ασίστ του Καραγιαννίδη στον Ιβούντου, που έβαλε γκολ φάουλ για το 8-11. Ο Ναν σκόραρε από το ύψος της βολής (8-13), με τον Ιβούντου να πετυχαίνει συνεχόμενους πόντους για το 12-13. Ο Γουόκερ ευστόχησε από μακριά για τρεις (15-13), με τον Χουάντσο να ισοφαρίζει με βολές σε 15-15. Ο Γκέιμπριελ έκανε τάπα στη μία πλευρά και έβαλε λέι απ στην άλλη, ενώ ο Όσμαν πέτυχε πέντε σερί πόντους για το 17-22 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ένα τρίποντο του Νάσου Μπαζίνα από την κορυφή διαμόρφωσε το 20-22 για τον Προμηθέα. Ο Ναν πέτυχε ένα φλόουτερ (20-24), ενώ στην επόμενη επίθεση έβαλε τρίποντο για το 20-27. Ο Σίτου πήρε την ασίστ του Γουίλιαμς (22-27), με τον Βαρνάντο να μειώνει από κοντά σε 26-27 με συνεχόμενα λέι απ. Ο Σλούκας πέτυχε τους πρώτους του πόντους (26-29), ενώ ο Μήτογλου έβαλε τρίποντο για το 27-32. Ο Γουόκερ έβαλε βολές (29-32) και Μήτογλου εύκολο καλάθι μετά από εντυπωσιακή ασίστ του Σλούκα για το 29-34. Ο Όσμαν ευστόχησε από μακριά σε ελεύθερο τρίποντο (31-37), ενώ ο Μήτογλου πήρε επιθετικό ριμπάουντ και σκόραρε για το 31-39. Με ένα λέι απ του Παπαπέτρου, διαμορφώθηκε το σκορ 31-41 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, Χουάντσο και Ιβούντου αντάλλαξαν καλάθια (33-43), ενώ ο Ναν έγραψε από μέση απόσταση το 33-45. Ο Ιβούντου και ο Γουόκερ έβαλαν τρίποντα και μείωσαν τη διαφορά (39-45), πριν ο Ναν απαντήσει για το 39-47. Ο Ιβούντου ευστόχησε από τη γωνία μετά την τάπα του Καραγιαννίδη στον Ναν (42-47), με τον Γκέιμπριελ να πετυχαίνει γκολ φάουλ για το 42-50. Ο Όσμαν έβαλε ένα ακόμη σουτ από τα 6,75μ. (42-53), με τους Καραγιαννίδη και Γουόκερ να φέρνουν ξανά κοντά τον Προμηθέα γράφοντας το 46-53. Ο Μπράουν πήγε στο καλάθι και σκόραρε, ενώ ο Χουάντσο έβαλε τρίποντο για το 46-58. Ο Καραγιαννίδης ευστόχησε σε φλόουτερ (48-58), πριν καρφώσει για το 50-60. Ο Μήτογλου έβαλε ένα ακόμη σουτ από την κορυφή και διαμόρφωσε το 50-63 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Μήτογλου με δύο συνεχόμενα καλάθια έγραψε το 50-67. Ο Μπράουν έκλεψε και κάρφωσε (50-69), πριν ο Σλούκας πετύχει τέσσερις σερί πόντους για το 50-73. Ο Μήτογλου συνέχισε το πολύ καλό του παιχνίδι με νέο μακρινό σουτ (54-76), ενώ ο Μπράουν πήρε την ασίστ του Έλληνα φόργουορντ και έγραψε το 54-78. Ο Γουόκερ έβαλε τέσσερις συνεχόμενους πόντους (58-78), ενώ ο Σαμοντούροφ έβαλε και αυτός το πρώτο του καλάθι για το 60-80. Από εκεί και πέρα, δεν υπήρχε γυρισμός για τον Προμηθέα και ο Παναθηναϊκός πήρε την εύκολη νίκη και την πρόκριση στον τελικό.

Τα δεκάλεπτα: 17-22, 31-41, 50-63, 73-91

Προμηθέας Πάτρας (Παπαθεοδώρου): Ντέιβις, Γουόκερ 23 (5), Μπαζίνας 7 (1), Γουίλιαμς 3 (1), Σίτου 2,Χρυσικόπουλος, Πρέκας, Οικονομόπουλος, Βαρνάντο 11, Ιβούντου 19 (2), Καραγιαννίδης 8

Παναθηναϊκός AKTOR (Αταμάν): Καλαϊτζάκης 3 (1), Μπράουν 8, Μωραϊτης 4, Σλούκας 6, Οσμάν 13 (3), Σαμοντούροβ 2, Παπαπέτρου 2, Γκραντ, Ναν 11 (1), Γκέιμπριελ 14, Ερνανγκόμεθ 9 (1), Μήτογλου 17 (3)

