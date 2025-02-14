Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα σήμερα η Βίκινγκουρ, ποιος ο λόγος (vid)

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Ελσίνκι για να αντιμετωπίσει τη Βίκινγκουρ για τα play off του Conference League. Οι “πράσινοι στόχευαν” να πάρουν μία “εύκολη” νίκη, όμως δεν κατάφεραν να φύγουν με το θετικό αποτέλεσμα. Η ομάδα της Ισλανδίας κατάφερε να κερδίσει χτες το βράδυ το “τριφύλλι” με τελικό σκορ 2-1. Οι παίκτες του Βιτόρια θα κάνουν τα πάντα για να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση και να πάρουν την πρόκριση σε έξι μέρες από σήμερα στο ΟΑΚΑ. Πάντως οι Ισλανδοί θα έρθουν από απόψε στην Ελλάδα για να είναι έτοιμοι.

