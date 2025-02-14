Φανταστική Οσταπένκο, εκθρόνισε τη Σβιόντεκ στην Ντόχα.

Η Πολωνή και νούμερο 2 στην παγκόσμια κατάταξη, η οποία απέκλεισε τη Μαρία Σάκκαρη στη φάση των «32» του τουρνουά που διεξάγεται στην πρωτεύουσα του Κατάρ, είχε στόχο να κατακτήσει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο στην Ντόχα, όμως η Οσταπένκο της... έβαλε φρένο, νικώντας τη με 2-0 σετ (6-3, 6-1) στα ημιτελικά.

Nine years later… SHE IS BACK! 😮‍💨@JelenaOstapenk8 is back in the Doha final for a second time, after defeating three time defending Champion Swiatek in straight sets. #QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/EMtL85x4eo — wta (@WTA) February 14, 2025

