Τένις: Εκθρόνισε τη Σβιόντεκ και πήρε πανηγυρική πρόκριση στον τελικό της Ντόχα η Οσταπένκο

Η Οσταπένκο έβαλε τέλος στις βλέψεις που είχε η Σβιόντεκ για να κατακτήσει τον τίτλο στην Ντόχα για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, νικώντας τη με 2-0 σετ στα ημιτελικά του τουρνουά

Οσταπένκο

Φανταστική Οσταπένκο, εκθρόνισε τη Σβιόντεκ στην Ντόχα.

Η Πολωνή και νούμερο 2 στην παγκόσμια κατάταξη, η οποία απέκλεισε τη Μαρία Σάκκαρη στη φάση των «32» του τουρνουά που διεξάγεται στην πρωτεύουσα του Κατάρ, είχε στόχο να κατακτήσει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο στην Ντόχα, όμως η Οσταπένκο της... έβαλε φρένο, νικώντας τη με 2-0 σετ (6-3, 6-1) στα ημιτελικά.

