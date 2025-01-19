Μεντιλίμπαρ: «Πολύ σημαντικό που κερδίσαμε σήμερα, συγχαρητήρια στον Τζολάκη»

Με τον Τζολάκη να βγάζει το πέναλτι του Φαν Βερτ στο 96’, ο Ολυμπιακός γλίτωσε από μέγα κάζο στο Περιστέρι, νικώντας με 2-1 τον Ατρόμητο και ξέφυγε στη βαθμολογία πριν τα ντέρμπι.

Μετά την αναμέτρηση, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε τη μεγάλη σημασία αυτής της νίκης σε μία αγωνιστική που οι υπόλοιποι ανταγωνιστές παίζουν ντέρμπι, ενώ έδωσε τα συγχαρητήρια του στον Τζολάκη για τη μεγάλη απόκρουση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το ματς: «Είναι αλήθεια ότι μπήκαμε καλά, ήμασταν κυρείαρχοι, σκοράραμε. Ο Ατρόμητος έκανε μια ευκαιρία και έκανε ένα γκολ. Στο δεύτερο μέρος είχαμε ευκαιρίες για να σκοράρουμε, αλλά ο Ατρόμητος στο φινάλε είχε ευκαιρίες για να σκοράρει, είχε και το πέναλτι, αλλά ευτυχώς κερδίσαμε εμείς στο τέλος».

Για το αν παρακολούθησε την εκτέλεση πέναλτι: «Δεν το είδα ούτε μετά. Δεν είδα τίποτα από τη φάση, θα το δω σε λίγο. Συγχαρητήρια στον Τζολάκη».

Για τη σημασία της νίκης με βάση το πρόγραμμα και τα ντέρμπι που ακολουθούν: «Ήταν πολύ σημαντικό να κερδίσουμε σήμερα. Το είχα πει στους παίκτες. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το πρόγραμμα κάποιος από τους αντιπάλους μας δεν θα πάρει τους τρεις βαθμούς κι έτσι θα έχουμε ευκαιρία να πάρουμε τρεις πολύ σημαντικούς βαθμούς με λίγη τύχη και με την απόκρουση του Τζολάκη».

