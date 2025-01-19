Ο Ολυμπιακός κατάφερε να βγεί... ατσαλάκωτος στο Περιστέρι με ήρωα Τζολάκη. Ο 22χρονος γκολκίπερ έπιασε πέναλτι του Φαν Βέερτ (το κέρδισε ο Αθανασίου από τον Έσε) στο 90’+7’ και χάρισε στους «ερυθρόλευκους» τη νίκη.

Παρέμειναν αφεντικά στη Stoiximan Super League οι Πειραιώτες, οι οποίοι θα είναι στην κορυφή και μετά το φινάλε της 19ης αγωνιστικής, αλλά θα περιμένουν τα δύο σημερινά ντέρμπι (κυρίως το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ) για να δουν τη διαφορά από τους διώκτες τους.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-3-3 παρέταξε τον Ατρόμητο ο Πάμπλο Γκαρσία. Ο Χουτεσιώτης ήταν στο τέρμα, με τους Μπρόρσον και Μανσούρ να είναι τα στόπερ, ενώ Κίνι και Αθανασίου τα μπακ. Στο κέντρο Τσιγγάρας, Ουεντραόγκο και Καραμάνης. Μπακού και Ουάρντα στα «φτερά», με τον Καρλίτος στην κορυφή.

Με 4-2-3-1 ξεκίνησε τον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ. Στο τέρμα ο Τζολάκης, οι Μπιανκόν και Ρέτσος στα στόπερ, με τους Κοστίνια και Πιρόλα να είναι μπακ. Στα χαφ Γκαρθία και Έσε, με τους Ροντινέι και Βέλντε να είναι στα «φτερά», με τον Ελ Κααμπί να κινείται στην κορυφή.

Το ματς

Ξεκάθαρες οι προθέσεις των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή της μπάλας και πίεσε για ένα γρήγορο γκολ, με τον Ατρόμητο να έχει οχυρωθεί καλά πίσω, περιμένοντας τον αντίπαλο. Η πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα ήρθε στο 5’ και ήταν για τους «ερυθρόλευκους», με τον Ροντινέι να κάνει σουτ με μύτο από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, που έβγαλε ο Χουτεσιώτης.

Οι Περιστεριώτες δεν μπορούσαν να κρατήσουν με τίποτα την μπάλα και στο 15’ οι Πειραιώτες βρήκαν δεύτερη ευκαιρία. Με τον Βέλντε να ελίσσεται από αριστερά να χάνει την μπάλα και τον Κωστούλα με πάσα να βρίσκει τον Ροντινέι που αστόχησε με το αριστερό από θέση βολής.

Στο 18’ οι φιλοξενούμενοι «ξεκλείδωσαν» την αντίπαλη άμυνα, βρίσκοντας γκολ μέσω στατικής φάσης. Ο Ροντινέι εκτέλεσε κόρνερ απ’ τα δεξιά και ο Ρέτσος κυριάρχησε στον αέρα και βρήκε δίχτυα. Οι Πειραιώτες απείλησαν και στο 21’, με τον Βέλντε να κάνει το γύρισμα για τον Ελ Κααμπί που πλάσαρε πέφτοντας και αστόχησε.

Ακολούθησε το 2-0 για τον Ολυμπιακό! Ο Κοστίνια σέντραρε από τα δεξιά, ο Ελ Κααμπί έκανε σκαστή κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα στη δεξιά γωνία του Χουτεσιώτη στο 23ο λεπτό. Στο 30’ ο Βέλντε έκανε δυνατό σουτ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής και ο Χουτεσιώτης έδιωξε δύσκολα. Σχεδόν από το ίδιο σημείο ο Ντάνι Γκαρθία αστόχησε πολύ.

Ο Ατρόμητος στην πρώτη καλή στιγμή κατάφερε να βρει το γκολ και να μπει ξανά στο κόλπο. Ο Καρλίτος εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά, με τον Καραμάνη να κάνει ωραία άλμα και να εκτελεί τον Τζολάκη με κεφαλιά στο 37’.

Ο Ολυμπιακός είχε στο 40’ ευκαιρία για να κάνει το 3-1, με τον Ροντινέι να σεντράρει και τον Βέλντε από καλή θέση να αστοχεί με κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα λίγο έξω.

Μετά την ανάπαυλα ο Ολυμπιακός χρειάστηκε κάτι λιγότερο από ένα δίλεπτο για να φτιάξει την πρώτη του ευκαιρία. Και τι ευκαιρία! Ο Βέλντε γέμισμα από τα αριστερά με δεξί και ο Ελ Κααμπί έκανε ωραία κίνηση χωρίς την μπάλα, αλλά το πλασέ του από εξαιρετική θέση ήταν άστοχο.

Ο Ατρόμητος έγινε σταδιακά πιο δραστήριος επιθετικά. Γενικότερα ήταν πιο απειλητικός στο β’ μέρος. Στο 53’ ο Μπάκου έφυγε κάθετα και ο Τζολάκης του έκλεισε έξυπνα το πεδίο του και ο παίκτης του Ατρόμητου έφυγε πλάγια.

Ξανά από αέρος έφτιαξε ευκαιρία στο 57’ η ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Από την εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι, ο Κωστούλας έκανε την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα δίπλα από την εστία.

Το ματς κύλησε για αρκετό διάστημα δίχως καλή στιγμή, πέραν του συρτού σουτ του Κωστούλα στο 74’. Η επόμενη πραγματικά καλή στιγμή των Πειραιωτών μετά την κεφαλιά του νεαρού άσου, έγινε στο 80’, αν και τυπικά θεωρείται ως μη γενόμενη. Ο Ελ Κααμπί έφυγε στην πλάτη της άμυνας, και νικήθηκε από τον Χουτεσιώτη, αλλά στη συνέχεια δόθηκε offiside σε εντελώς οριακή φάση. Εφόσον έπαινε γκολ θα χρειαζόταν η βοήθεια του VAR για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Ο Ατρόμητος συνέχισε να πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τη ζημιά και στο 82’ έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 2-2. Ο Ουάρντα σέντραρε από τα αριστερά, ο Μανσούρ πρόλαβε την έξοδο του Τζολάκη και αστόχησε με κεφαλιά.

Στο 88’ είχε την ευκαιρία για να τελειώσει το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, με τον Τσικίνιο να πατάει στην περιοχή, αλλά καθυστέρησε να αποφασίσει και έχασε την μπάλα. Στο 90’+4’ ο Ατρόμητος κέρδισε πέναλτι. Μπάινοντας ο Αθανασίου στην περιοχή, ο Έσε τον βρήκε με άτσαλο μαρκάρισμα, όπως επιβεβαιώθηκε και μέσω του VAR. Ο Φαν Βέερτ ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Τζολάκης έπεσε στην αριστερή του γωνία και έδιωξε, χαρίζοντας στον Ολυμπιακό τη νίκη.

