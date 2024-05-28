Λογαριασμός
Οι Σέλτικς «σκούπισαν» τους Πέισερς και περιμένουν… Μάβερικς στους τελικούς του NBA

Στους τελικούς του NBA για 23η φορά στην ιστορία τους προκρίθηκαν οι Σέλτικς, οι οποίοι επικράτησαν 105-102 στην έδρα των Πέισερς στο Game 4 των τελικών της ανατολικής περιφέρειας

Celtics

Κατακτητές της Ανατολής οι Σέλτικς! Οι «πράσινοι» έκαναν το 4-0 στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας του NBA, καθώς επικράτησαν 105-102 στην έδρα των Πέισερς στο Game 4 της μεταξύ τους σειράς και προκρίθηκαν στα NBA Finals, όπου θα αντιμετωπίσουν το νικητή του ζευγαριού Μάβερικς-Τίμπεργουλβς (προηγείται 3-0 το Ντάλας).


Η Βοστώνη κατάφερε να προηγηθεί 43'' για τη λήξη του αγώνα με τρίποντο του Ντέρικ Γουάιτ, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους. Πρώτος σκόρερ για τους Σέλτικς ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν με 29 πόντους, ενώ ο Τζέισον Τέιτουμ έκανε double-double με 26 πόντους, 13 ριμπάουντ και 8 ασίστ.


Για την Ιντιάνα, η οποία έπαιξε ξανά χωρίς τον δύο φορές All-Star Ταϊρίς Χαλιμπάρτον, ξεχώρισε ο Άντριου Νέμπαρντ που ήταν «διπλός» με 24 πόντους, 10 ασίστ και 6 ριμπάουντ. Ο Πασκάλ Σιακάμ έκανε double-double με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Τ. Τζ. ΜακΚόνελ είχε 15 πόντους και ο Άαρον Νέσμιθ σκόραρε 14 πόντους.

sport-fm.gr

