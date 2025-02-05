Λογαριασμός
Αποκάλυψη Αταμάν για Κώστα Αντετοκούνμπο: «Δεν θα συνεχίσει μαζί μας, θα πάει σε άλλη ομάδα»

Ο Εργκίν Αταμάν κατά τη διάρκεια της media day του Παναθηναϊκού ενόψει του ματς με την Εφές, αποκάλυψε ότι ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα συνεχίσει σε άλλη ομάδα και θα αποχωρήσει από το «τριφύλλι»

Παρελθόν θα αποτελέσει ο Κώστας Αντετοκούνμπο από τον Παναθηναϊκό, με τον Εργκίν Αταμάν να παίρνει την απόφαση για την αποχώρηση του παίκτη από το ρόστερ των «πράσινων».

Το γεγονός πως τον άφησε εκτός πλάνων για την αναμέτρηση με τη Φενέρ, κάτι το οποίο επικοινώνησε αμέσως, ήταν, τελικά, σημάδι για το γεγονός πως δεν μπορούσε να τον συμπεριλάβει στα σχέδιά του.

Οι επιδόσεις του όταν πήρε χρόνο ήταν τέτοιες, που ο κόουτς του «τριφυλλιού» έκρινε ότι δεν θα μπορούσε να βοηθήσει πια τον Παναθηναϊκό AKTOR και έτσι τον ενημέρωσε ότι μπορεί να ψάξει να βρει ομάδα, με τους δρόμους του παίκτη και του συλλόγου να χωρίζουν απότομα.

«Δεν θα συνεχίσει με την ομάδα μας. Πήραμε την απόφασή μας. Ο μάνατζέρ μας μίλησε με τον ατζέντη του και σίγουρα θα παίξει σε νέα ομάδα. Δεν ξέρω αν θα είναι στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη», ήταν η δήλωση του προπονητή.

