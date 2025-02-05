Παρελθόν θα αποτελέσει ο Κώστας Αντετοκούνμπο από τον Παναθηναϊκό, με τον Εργκίν Αταμάν να παίρνει την απόφαση για την αποχώρηση του παίκτη από το ρόστερ των «πράσινων».

Το γεγονός πως τον άφησε εκτός πλάνων για την αναμέτρηση με τη Φενέρ, κάτι το οποίο επικοινώνησε αμέσως, ήταν, τελικά, σημάδι για το γεγονός πως δεν μπορούσε να τον συμπεριλάβει στα σχέδιά του.

Οι επιδόσεις του όταν πήρε χρόνο ήταν τέτοιες, που ο κόουτς του «τριφυλλιού» έκρινε ότι δεν θα μπορούσε να βοηθήσει πια τον Παναθηναϊκό AKTOR και έτσι τον ενημέρωσε ότι μπορεί να ψάξει να βρει ομάδα, με τους δρόμους του παίκτη και του συλλόγου να χωρίζουν απότομα.

«Δεν θα συνεχίσει με την ομάδα μας. Πήραμε την απόφασή μας. Ο μάνατζέρ μας μίλησε με τον ατζέντη του και σίγουρα θα παίξει σε νέα ομάδα. Δεν ξέρω αν θα είναι στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη», ήταν η δήλωση του προπονητή.

