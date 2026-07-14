«Νόμοι της καρδιάς»: Η Σανέμ διαλύει τον αρραβώνα Γκιουνές και Γιαλίν - Δείτε trailer

Η σειρά «Νόμοι της καρδιάς» έρχεται σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, στις 14.45, στον ΣΚΑΪ, με ένα νέο επεισόδιο και κάποια ακόμα κρυμμένα μυστικά να έρχονται στο φως! Εν τω μεταξύ, η Σανέμ χάνει τον έλεγχο και διαλύει τον αρραβώνα της Γκιουνές και του Γιαλίν...

Ο Σεργκέν δέχεται οικονομικό εκβιασμό από κάποιους που απειλούν να αποκαλύψουν τη διπλή ζωή του. Αποφασίζει να υποκύψει και να δώσει στους εκβιαστές αυτά που ζητούν για να τους κάνει να σωπάσουν, όμως το θέμα δεν θα λυθεί τόσο εύκολα. Η υπόθεση διαζυγίου που έχει αναλάβει η Σανέμ παίρνει δύσκολη τροπή, καθώς οι αντίδικοι χρησιμοποιούν κάθε μέσο για να εξασφαλίσει ο καθένας για τον εαυτό του την επιμέλεια της κόρης τους. Η Γκιουνές έχει αμφιβολίες για το αν πραγματικά θέλει να παντρευτεί τον Γιαλίν, ενώ η Αζρά μαθαίνει επιτέλους την αλήθεια για τον δικό της γάμο.

Δείτε αποκλειστικό Sneak Preview εδώ.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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