Η Μαρία Σάκκαρη στην πρώτη εμφάνιση στην καριέρα της στο Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 έκανε το καθήκον της και με 2-0 επί της Πολίνα Κουντερμέτοβα (6-0, 7-6) πήρε το «εισιτήριο» για τον επόμενο γύρο του τουρνουά WTA 250.
Μπροστά στο ελληνικό κοινό που γέμισε σχεδόν το κλειστό του Sports Center, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έπαιξε αρκετά καλό τένις, ιδιαίτερα στο πρώτο σετ, το οποίο κέρδισε άνετα με 6-0. Στο δεύτερο η Ουζμπέκα αντίπαλός της (νο 109 στον κόσμο) έβγαλε αντίδραση, «στρίμωξε» το νο37 της παγκόσμιας κατάταξης και κατάφερε να οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ.
Εκεί η 30χρονη Ελληνίδα τενίστρια έπαιξε εξαιρετικό τέννις και με 7-1 games έκανε το 2-0, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό, μετά από μία ώρα και 24 λεπτά αγώνα.
Στον επόμενο γύρο η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει είτε τη Βρετανίδα Χάριετ Νταρτ, είτε τη Γερμανίδα qualifier, Μίνα Χότζιτς.
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