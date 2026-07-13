Η Μαρία Σάκκαρη στην πρώτη εμφάνιση στην καριέρα της στο Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 έκανε το καθήκον της και με 2-0 επί της Πολίνα Κουντερμέτοβα (6-0, 7-6) πήρε το «εισιτήριο» για τον επόμενο γύρο του τουρνουά WTA 250.

Μπροστά στο ελληνικό κοινό που γέμισε σχεδόν το κλειστό του Sports Center, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έπαιξε αρκετά καλό τένις, ιδιαίτερα στο πρώτο σετ, το οποίο κέρδισε άνετα με 6-0. Στο δεύτερο η Ουζμπέκα αντίπαλός της (νο 109 στον κόσμο) έβγαλε αντίδραση, «στρίμωξε» το νο37 της παγκόσμιας κατάταξης και κατάφερε να οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ.

Εκεί η 30χρονη Ελληνίδα τενίστρια έπαιξε εξαιρετικό τέννις και με 7-1 games έκανε το 2-0, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό, μετά από μία ώρα και 24 λεπτά αγώνα.

Στον επόμενο γύρο η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει είτε τη Βρετανίδα Χάριετ Νταρτ, είτε τη Γερμανίδα qualifier, Μίνα Χότζιτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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