Σε νέα εποχή το Leonardo Kolymbia Resort: Ολοκληρώθηκε η επένδυση των 20 εκατ. ευρώ

Σε έναν υπερσύγχρονο προορισμό διακοπών μεταμορφώθηκε πλήρως το Leonardo Kolymbia Resort στη Ρόδο, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία το μεγάλο πρόγραμμα ανακαίνισης και επέκτασης του ομίλου Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η συνολική επένδυση, η οποία υλοποιήθηκε σταδιακά τα τελευταία δύο χρόνια, άγγιξε τα 20 εκατ. ευρώ και επαναπροσδιορίζει τη θέση του θερέτρου στην εγχώρια και διεθνή τουριστική αγορά, προσφέροντας εγκαταστάσεις και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Το ανανεωμένο resort υποδέχεται ήδη επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καταγράφοντας μάλιστα ιδιαίτερα αυξημένες πληρότητες για την τρέχουσα τουριστική περίοδο, γεγονός που επιβεβαιώνει τη θερμή ανταπόκριση της αγοράς στο νέο concept.

Το ευρύ πλάνο εκσυγχρονισμού της μονάδας εξελίχθηκε σε δύο φάσεις, με στόχο την πλήρη αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Η πρώτη φάση, που υλοποιήθηκε το 2025, επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της δυναμικότητας του resort με την κατασκευή ενός νέου κτηρίου και την προσθήκη 30 δωματίων, ενώ παράλληλα αναδιαμορφώθηκαν ριζικά οι υποδομές ευεξίας μέσα από τον πλήρη ανασχεδιασμό του γυμναστηρίου και τη δημιουργία ενός ολοκαίνουργιου, υπερσύγχρονου Spa & Wellness Centre.

Η δεύτερη φάση ολοκληρώθηκε το 2026 και περιέλαβε την καθολική ανακαίνιση όλων των υφιστάμενων δωματίων, την πλήρη ανανέωση της swim-up πισίνας, καθώς και τη σημαντική ενίσχυση του γαστρονομικού προφίλ του ξενοδοχείου με τη λειτουργία δύο νέων à la carte εστιατορίων, ενός ιταλικού και ενός Steak House.

Το Leonardo Kolymbia Resort εντάχθηκε στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου το 2019, αποτελώντας το πρώτο πεντάστερο ξενοδοχείο της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean στην Ελλάδα. Σήμερα, το resort διαθέτει συνολικά 144 δωμάτια και σουίτες, στα οποία περιλαμβάνονται επιλογές με άμεση πρόσβαση σε swim-up πισίνες αλλά και δωμάτια με αποκλειστική ιδιωτική πισίνα. Η μονάδα λειτουργεί ως All Inclusive και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη των επισκεπτών, διαθέτοντας μεγάλες εξωτερικές πισίνες, παιδική πισίνα, Kids Club με καθημερινό πρόγραμμα απασχόλησης, γήπεδο τένις, καθώς και πλήρεις παροχές ευεξίας με σάουνα και χαμάμ.

Σημειώνεται ότι πριν από δύο μήνες ο όμιλος ενίσχυσε την παρουσία του στην Αθήνα με το νέο 4* Leonardo Hotel Athens City Center στην οδό Βερανζέρου 12, δίπλα στο αναγεννημένο κτίριο του ΜΙΝΙΟΝ, το οποίο είναι σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί όσους ταξιδεύουν για επαγγελματικούς σκοπούς. Το ξενοδοχείο εκτείνεται σε εννέα ορόφους, τρία υπόγεια και ημιώροφο, διαθέτει 117 δωμάτια τεσσάρων τύπων, ενώ περιλαμβάνει Lobby Lounge, Coffee Bar, εστιατόριο και σύγχρονους χώρους συνεδριάσεων. Με τη νέα αυτή προσθήκη, η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της σε δύο ξενοδοχεία στην πρωτεύουσα, έξι συνολικά στην Ελλάδα και 16 σε Ελλάδα και Κύπρο, επισφραγίζοντας την ισχυρή αναπτυξιακή της τροχιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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