Παναθηναϊκός: Με άμυνα μπετόν αρμέ κάνει ποδαρικό στο 2025 για πρωτάθλημα

Άμυνα λαμπρή τον οδηγεί στην κούρσα του τίτλου!

Παναθηναϊκός

Καλά Χριστούγεννα σε όλους και καταπράσινα! Ο Παναθηναϊκός στις παρυφές του 2025 δείχνει γεμάτος για ωραία πράγματα ενώ είναι μέσα σε όλες τις διοργανώσεις. Και το 2025 είναι ιδιαίτερα καυτό… Καταρχάς οι πράσινοι χτίζουν δεύτερο θετικό σερί επιθετικά! Οι φορ πήραν μπρος, τα «φτερά» ομάδας είναι σταθερή αξία με Τετέ Τζούρισιτς να κλέβουν την παράσταση! Ενώ αθόρυβα αλλά ουσιαστικά η άμυνα κάνει όλη την «βρώμικη» δουλειά και παίζει …μπάλα. 

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

