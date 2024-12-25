Παναθηναϊκός: Η αναδρομή της ΚΑΕ στο «χρυσό» 2024

«Το σπουδαιότερο δώρο είναι να δημιουργείς αναμνήσεις με τους αγαπημένους σου»! Με αυτό το μήνυμα το οποίο πλαισιώνεται από τις ευχές για όμορφα Χριστούγεννα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, θέλησε να προκαλέσει... ανατριχίλα στον κόσμο της ομάδας.



Οι «πράσινοι» ανήρτησαν στα social media ένα βίντεο με το οποίο κάνουν μια αναδρομή στο 2024 το οποίο ήταν άκρως επιτυχημένο, αφού κατά τη διάρκεια του έτους, το «τριφύλλι» επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης με την κατάκτηση της Euroleague, αλλά και στον ελληνικό θρόνο μετά από συγκλονιστικούς τελικούς απέναντι στον Ολυμπιακό.



Το συγκεκριμένο βίντεο παρουσιάζει κομμάτια της περασμένης σεζόν, με αποκορύφωμα το έβδομο αστέρι, τους πανηγυρισμούς σε Βερολίνο και ΟΑΚΑ μετά την κατάκτηση των δυο τροπαίων!



Η ανάρτηση αναφέρει:



«Το σπουδαιότερο δώρο είναι να δημιουργείς αναμνήσεις με τους αγαπημένους σου. Η ευχή μας για τα Χριστούγεννα, είναι μοναδικές στιγμές που θα μείνουν αναλλοίωτες στον χρόνο!



Καλά Χριστούγεννα σε εσάς και τις οικογένειές σας!»

