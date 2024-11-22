Super League 2: Ματσάρα Ηρακλής-ΠΑΟΚ Β’ – Μάχη τετράδας μεταξύ Αιγάλεω και Ηλιούπολη

Δυναμικά συνεχίζεται η δράση στη Super League 2. Τα βλέμματα σε Καυτανζόγλειο και «Ελ Πάσο» για την 10η στροφή του πρωταθλήματος.

Το πρόγραμμα του βορείου ομίλου ανοίγει με το παιχνίδι ΠΑΣ Γιάννινα-Εθνικός Νέου Κεραμιδίου σήμερα (22/11) στις 16:00 (μετάδοση από monobala.gr).

Το Σάββατο (23/11) στις 15:00 η Καβάλα θα αναμετρηθεί με την πρωτοπόρο του ομίλου ΑΕΛ στο «ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ» με τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ.

Για τον νότιο όμιλο την ίδια μέρα η ΑΕΚ Β' θα φιλοξενήσει στις 15:00 την Παναχαϊκή στο Σεραφείδειο, ενώ την Κυριακή (24/11) την ίδια ώρα ο Πανιώνιος θα κοντραριστεί με τον Astera Aktor B', με κάλυψη από την υβριδική τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Η αυλαία της αγωνιστικής θα πέσει την Δευτέρα στις 14:30 με την Καλαμάτα να υποδέχεται τα Χανιά (μετάδοση από Monobala.gr) και το Αιγάλεω να φιλοξενεί την Ηλιούπολη στο «Ελ Πάσο» (λόγω εργασιών στην φυσική έδρα «Στ. Μαυροθαλασσίτης»).

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.11.2024

ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ, ΠΑΣ Γιάννινα – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου (16:00/ monobala.gr)

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.11.2024

ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Καβάλα – ΑΕΛ (15:00/ ΣΚΑΪ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.11.2024

ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ, ΠΟΤ Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β (12:00 / ΣΚΑΪ)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός – Διαγόρας (15:00)

Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ, Νίκη Βόλου – Καμπανιακός (14:00)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.11.2024

ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ, ΑΕΚ Β – Παναχαϊκή (15:00)

Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ, Κηφισιά – Παναργειακός (17:00)

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.11.2024

ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, Πανιώνιος – Asteras Aktor B (15:00 / Hybrid ΣΚΑΪ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.11.2024

ΠΑΡΑΛΙΑΣ, Καλαμάτα – Χανιά (14:30 / monobala.gr)

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, Αιγάλεω – Ηλιούπολη (14:30)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.