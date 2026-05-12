Με τον Μπράξτον Κι κανονικά διαθέσιμο θα παραταχθεί η Βαλένθια απέναντι στον Παναθηναϊκό στον αυριανό καθοριστικό πέμπτο αγώνα των δύο ομάδων για τα playoffs της Ευρωλίγκας.

Ο Αμερικανός φόργουορντ υπέστη κάταγμα στη μύτη στον αγώνα πρωταθλήματος με την Μπασκόνια την Κυριακή, ωστόσο προπονήθηκε κανονικά την Τρίτη, φορώντας ειδική προστατευτική μάσκα.

Ο 29χρονος άσος έχει σημαντική παρουσία στα playoffs μετρώντας 9,8 πόντους; (με 65,2% στα δίποντα), 3,8 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 20:14 συμμετοχής στα τέσσερα πρώτα ματς της σειράς με τον Παναθηναϊκό.

Αντίθετα, εκτός μάχης παραμένουν οι τραυματίες Γιόσεπ Πουέρτο και Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι.

🏀🚨Braxton Key s'entrena amb una mascareta després de la lesió nasal que va patir contra @Baskonia.



El @valenciabasket prepara l'important quint partit de quarts d'@EuroLeague contra el Panathinaikos de demà.



— À Punt Esports (@apuntesports) May 12, 2026

