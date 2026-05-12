Παίζει στο Game 5 Βαλένθια-Παναθηναϊκός ο Κι - Προπονήθηκε με μάσκα

Ο Μπράξτον Κι αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά στον αυριανό αγώνα μεταξύ Βαλένθια και Παναθηναϊκού

Με τον Μπράξτον Κι κανονικά διαθέσιμο θα παραταχθεί η Βαλένθια απέναντι στον Παναθηναϊκό στον αυριανό καθοριστικό πέμπτο αγώνα των δύο ομάδων για τα playoffs της Ευρωλίγκας.

Ο Αμερικανός φόργουορντ υπέστη κάταγμα στη μύτη στον αγώνα πρωταθλήματος με την Μπασκόνια την Κυριακή, ωστόσο προπονήθηκε κανονικά την Τρίτη, φορώντας ειδική προστατευτική μάσκα.

Ο 29χρονος άσος έχει σημαντική παρουσία στα playoffs μετρώντας 9,8 πόντους; (με 65,2% στα δίποντα), 3,8 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 20:14 συμμετοχής στα τέσσερα πρώτα ματς της σειράς με τον Παναθηναϊκό.

Αντίθετα, εκτός μάχης παραμένουν οι τραυματίες Γιόσεπ Πουέρτο και Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Βαλένθια Παναθηναϊκός
