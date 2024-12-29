Παναθηναϊκός: Ντύθηκε στα πράσινα ο γιος του Στιλ

Πόσο χαρούμενος και περήφανος μπαμπάς είναι βλέποντας τον γιο του να φοράει φανέλα του Παναθηναϊκού με το επίθετο του, θέλησε να δείξει ο Λουκ Στιλ.

Γνωρίσαμε τον Λουκ Στιλ το καλοκαίρι του 2014, όταν άφησε για πρώτη φορά τη χώρα του για να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό. Υπερασπίστηκε για μια τριετία τα δοκάρια της ομάδας, πριν επιστρέψει στην Αγγλία. Πλέον, έχει κρεμάσει τα επαγγελματικά του γάντια και εκτελεί χρέη προπονητή.

